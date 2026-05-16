सेना के लिए बड़ा कदम, अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े बदलावों का दौर जारी है. अब सुवेंदु सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग से जुड़े 7 सड़क मार्गों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और नेशल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) को सौंप दिया है.
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West Bengal NHAI News: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े बदलावों का दौर जारी है. अब सुवेंदु सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग से जुड़े 7 सड़क मार्गों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और नेशल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) को सौंप दिया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है.
बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में पड़ने वाली सड़कों के ये 7 हिस्से चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा हैं. यह कॉरिडोर सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी प्रदान करता है. देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम इस चिकन नेक पर चीन और पाकिस्तान की लंबे समय से कुदृष्टि रही है.
करीब 22 किमी चौड़े इस कॉरिडोर को सौंपने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बार-बार पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध कर रहा था. लेकिन ममता बनर्जी सरकार पिछले एक साल से इन अनुरोधों पर कुंडली मारकर बैठी थी. अब राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सुवेंदु सरकार ने इन सात हिस्सों को डेवलपमेंट के लिए केंद्र को सौंप दिया है.
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