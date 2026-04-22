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Hindi Newsदेशमाता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे की ‘चांदी’ निकली मिलावटी, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे की ‘चांदी’ निकली मिलावटी, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे की चांदी में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है. इसका खुलासा हुआ है. जांच में साफ हुआ है कि चढ़ावे की वस्तुओं में केवल 5-6% ही शुद्ध चांदी है, बाकी हिस्सा कैडमियम जैसी खतरनाक धातुओं का है.

Edited By:  Rajat Vohra|Reported By: Rajat Vohra|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:18 PM IST
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माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे की ‘चांदी’ निकली मिलावटी, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

कटड़ा: आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक श्री माता वैष्णो देवी धाम से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. हाल ही में हुई जांच में पता चला है कि मंदिर में चढ़ाई जा रही 'चांदी' का बड़ा हिस्सा असली चांदी नहीं है, बल्कि उसमें सस्ती धातुओं के साथ जहरीले कैडमियम की मिलावट की गई है.

दरअसल, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चढ़ावे में मिली करीब 20 टन धातु को पिघलाकर चांदी निकालने के लिए सरकारी टकसाल भेजा था, लेकिन जांच के नतीजे बेहद हैरान करने वाले रहे. टेस्ट में सामने आया कि कुल धातु में सिर्फ 5 से 6 फीसदी ही असली चांदी है, जबकि बाकी हिस्सा कैडमियम और लोहे जैसी सस्ती धातुओं का है. यानी श्रद्धालु जिस चांदी को आस्था के साथ चढ़ा रहे थे, वह असल में मिलावटी निकली.

कीमत का बड़ा अंतर

बाजार में चांदी की कीमत करीब ₹2.5 लाख से ₹2.75 लाख प्रति किलो बताई जा रही है, जबकि कैडमियम की कीमत महज ₹500 प्रति किलो के आसपास है. यही वजह है कि जिस चढ़ावे की कीमत पहले सैकड़ों करोड़ रुपये आंकी जा रही थी, वह अब घटकर बहुत कम रह गई है. एक उदाहरण में करीब 70 किलो धातु से केवल 3 किलो ही शुद्ध चांदी निकल पाई. इतना ही नहीं, इस मिलावटी धातु को अलग करने में अधिकारियों को महीनों लग गए, जिससे यह साफ होता है कि समस्या काफी बड़े स्तर पर फैली हो सकती है.

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स्वास्थ्य पर खतरा

कैडमियम एक बेहद जहरीली धातु है, जिसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक कामों में किया जाता है. इसे रोजमर्रा के उत्पादों में इस्तेमाल करने पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा सख्त नियम लागू हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, जब कैडमियम को गर्म किया जाता है, जैसे कि धातु पिघलाने के दौरान, तो इससे निकलने वाले धुएं फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किडनी पर असर डाल सकते हैं और लंबे समय में कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकते हैं.इसी वजह से मिंट के अधिकारियों ने शुरुआत में इस धातु को संभालने से भी हिचक दिखाई थी. बाद में विशेष सुरक्षा इंतजाम और उपकरणों के साथ ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया.

पर्यावरण पर असर

विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि कैडमियम जैसे धातु अगर सही तरीके से निपटाए न जाएं तो ये हवा और पानी को भी प्रदूषित कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ सकता है.

खड़े हुए ये बड़े सवाल

इस पूरे मामले ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं. पहला सवाल ये कि क्या श्रद्धालुओं को बिना जानकारी के मिलावटी चांदी बेची जा रही है? दूसरा सवाल ये कि कटरा से लेकर भवन तक जो चांदी सिक्कों, आभूषणों या बर्तनों के रूप में बेची जाती है, क्या उसमें मिलावट है? तीसरा सवाल ये कि क्या श्रद्धालुओं द्वारा सस्ती चांदी चढ़ावे के रूप में चढ़ाई जा रही है?

आस्था के इस बड़े केंद्र से जुड़े इस खुलासे ने अब जागरूकता और सख्त निगरानी की जरूरत को सामने ला दिया है, ताकि श्रद्धा के नाम पर किसी भी तरह का धोखा और जोखिम रोका जा सके.

ये भी पढ़ें: देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!

 

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Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

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