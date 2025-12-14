15 साल में बाप, 40 साल में दादा... बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ रिकॉर्ड में मिला बड़ा 'झोल'!

Voter List Fraud Bengal: पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. स्टेटवाइड इलेक्टोरल रिवीजन यानी SIR के दौरान सामने आए आंकड़ों ने चौंकाने वाली गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है. चुनाव आयोग की शुरुआती जांच में 1.67 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं के नाम, उम्र और पारिवारिक जानकारी से जुड़े रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. करीब 13.5 लाख वोटर्स के मामले में माता और पिता का एक ही नाम दर्ज है. इसके साथ ही उम्र से जुड़ी कई अजीब गड़बड़ियां भी सामने आई हैं. इस खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है.

15 से कम उम्र में बन गए पिता

चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 85 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में पिता के नाम को लेकर बड़ी गड़बड़ी मिली है. रिकॉर्ड में 11 लाख 95 हजार 230 ऐसे मतदाता मिले हैं जिनके पिता की उम्र हैरान 15 साल से भी कम है. चुनाव आयोग के जांच में यह भी पता चला है कि 24.21 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं. आपको जानकार हैरानी होगी कि रिकार्ड में 3 लाख 29 हजार 152 ऐसे वोटर्स हैं जो मात्र 40 साल या उससे भी कम उम्र में ही दादा बन गए हैं.

एक ही नाम कहीं माता तो कहीं पिता

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि कई मामलों में एक ही नाम अलग-अलग मतदाताओं के रिकॉर्ड में माता और पिता दोनों के रूप में दर्ज पाया गया है. कहीं वही व्यक्ति किसी वोटर्स का पिता बताया गया है तो किसी दूसरे वोटर के दस्तावेजों में उसे माता के रूप में दर्ज किया गया है. इस तरह की गंभीर कमियां मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं.

बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला

इस खुलासे के बाद विपक्ष ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है. बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि यह पूरी व्यवस्था फर्जीवाड़े से भरी हुई है. देवजीत सरकार ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों के पीछे गहरी चाल है. इस पर चुनाव आयोग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि इतने सारे वोटर्स के पिता और माता का नाम एक ही हो. साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता ने दावा किया कि कम उम्र में पिता बनने जैसे रिकॉर्ड फर्जी वोटर्स की तरफ इशारा करते हैं.

