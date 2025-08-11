पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, महिलाओं-बच्चों समेत 10 की मौत
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, महिलाओं-बच्चों समेत 10 की मौत

महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस थाना क्षेत्र से एक सड़क हादसे की खबरे सामने आई. बता दें कि पापलवाड़ी गांव में कुंडेश्वर मंदिर जा रही एक पिक-अप वैन 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई.

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:56 PM IST
महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस थाना क्षेत्र से एक सड़क हादसे की खबरे सामने आई. बता दें कि पापलवाड़ी गांव में कुंडेश्वर मंदिर जा रही एक पिक-अप वैन 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई. DCP शिवाजी पवार के अनुसार, इस हादसे में महिलाओं और बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई.

'श्रावणी सोमवार' के मौके पर मंदिर जा रहे थे लोग

'श्रावणी सोमवार' के मौके पर कुंडेश्वर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिक-अप वैन अनियंत्रित होकर 25-30 फीट गहरी खाई में जा गिरी और पलट गई. पुलिस के अनुसार, वैन में सवार सभी लोग खेड़ के पापलवाड़ी गांव के रहने वाले थे. शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिससे यह दुर्घटना हुई. हादसे की सूचना मिलते ही महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. आपको बता दें कि खेड़ का श्री क्षेत्र कुंडेश्वर देवस्थान मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.

 

मृतकों के परिवार को ₹4 लाख का मुआवजा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा "यह एक दुखद घटना है, जिसमें पिक-अप वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से सात लोगों की मौत हो गई. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी"

 

 

पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
