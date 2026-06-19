सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर वाहनों चालकों के अधिकार से ज्यादा पैदल चलने के अधिकार को अहमियत दी जानी चाहिए. यह सरकार और सम्बंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां सड़क है, वहां एक तय, सुरक्षित फुटपाथ हो ताकि पैदल चलने वाले लोग सुरक्षित आ-जा सके. कोर्ट ने यहां तक कहा कि सुरक्षित फुटपाथ न मिलने की सूरत में कोई भी नागरिक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जा सकता है. वो कोर्ट से मुआवजा और दूसरी क़ानूनी राहत मांग सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सड़क हादसे में अपने पांच साल के बच्चे को खोने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर आया. हादसे के दिन पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे. तभी पीछे से टैंकर आया और उसने बच्चे को टक्कर मार दी. बच्चे की कमर और उसके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह कुचल गया. उसकी मौत हो गई. इस केस में बच्चे के पिता की मुआवजे की मांग पर पहले मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 7 लाख 82 हजार का मुआवजा देने को कहा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे घटाकर 4 लाख 70 हजार कर दिया. इसके खिलाफ पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने पिता को कुल 11 लाख 45 हजार मुआवजा देने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हादसे में अपने बच्चे को खोने वाले व्यक्ति को मिलने वाले मुआवजे की रकम को बढ़ाया बल्कि इस मामले को एक दुर्घटना तक सीमित न मानकर फुटपाथ पर चलने को मौलिक अधिकार से जोड़ते हुए दिशानिर्देश भी जारी किए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ, उस जगह न तो कोई फुटपाथ था और न ही पैदल चलने के लिए कोई क्रॉसिंग. ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं और ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक हम सड़क इस्तेमाल के अधिकारों को नए तरीके से नहीं समझते और यह नहीं मानते कि सड़क पर चलने वालों के भी अधिकार होते हैं.
कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि सड़क पर 'चलने का अधिकार' सिर्फ वाहनों से चलने का अधिकार नहीं है. हम लोग वाहनों के आविष्कार होने से बहुत पहले से चल रहे हैं. इसलिए चलने का अधिकार सबसे मूल अधिकार है. पैदल चलने वालों का अधिकार मोटर वाहनों (कार, बाइक आदि) से अधिक अहमियत रखता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार मौलिक अधिकार है. ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) (आवागमन की स्वतंत्रता) के साथ-साथ आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) और आर्टिकल 21 (जीवन के अधिकार) से जुड़ा हुआ है.
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी स्थान पर सड़क है, तो यह सुनिश्चित करना सरकार और स्थानीय एजेंसी का कर्तव्य है कि वहां पैदल चलने वालों के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और अच्छी तरह से रखरखाव किए गए फुटपाथ उपलब्ध हों. यह सुनिश्चित करना शहरी विकास प्राधिकरण ,नगर निगम, नगर पालिकाएं और पंचायतो की जिम्मेदारी बनती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी नागरिक के फुटपाथ पर चलने के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह संबंधित सरकारी संस्था या अधिकारी के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई कर सकता है. नागरिक अपने अधिकार की बहाली की मांग कर सकता है, मुआवजा मांग सकता है. यह अधिकार और मुआवजा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिलने वाले मुआवजे से अलग होगा.