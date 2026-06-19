सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सड़क हादसे में अपने पांच साल के बच्चे को खोने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर आया. हादसे के दिन पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे. तभी पीछे से टैंकर आया और उसने बच्चे को टक्कर मार दी. बच्चे की कमर और उसके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह कुचल गया. उसकी मौत हो गई. इस केस में बच्चे के पिता की मुआवजे की मांग पर पहले मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 7 लाख 82 हजार का मुआवजा देने को कहा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे घटाकर 4 लाख 70 हजार कर दिया. इसके खिलाफ पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने पिता को कुल 11 लाख 45 हजार मुआवजा देने का निर्देश दिया.