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SC का बड़ा फैसला: फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, वाहनों से ऊपर है पैदल यात्री का हक

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान फुटपाथ पर चलने के हक को मौलिक अधिकार बताते हुए कहा कि यह सड़क पर वाहनों चालकों के अधिकार से ज्यादा पैदल चलने के अधिकार को अहमियत दी जानी चाहिए.

Written ByArvind SinghEdited By:Tahir Kamran
Published: Jun 19, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:32 PM IST
SC का बड़ा फैसला: फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, वाहनों से ऊपर है पैदल यात्री का हक

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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