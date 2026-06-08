/टीएमसी में बड़ी टूट! 20 सांसद अलग गुट बनाएंगे? NDA में हो सकते हैं शामिल

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. ममता बनर्जी जब 'इंडी' ब्लॉक की मीटिंग में मोदी को घेरने के लिए मंथन कर रही थीं. उसी समय उनके सांसदों का एक गुट सीक्रेट मीटिंग कर रहा था. वो मीटिंग खत्म होते ही टीएमसी में बड़ी टूट की खबर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 20 सांसद अपना अलग गुट बना चुके हैं. यह नया गुट एनडीए में शामिल होगा. खबर ये भी है कि इस गुट के नेताओं की बहुत ही जल्द लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात होने वाली है.