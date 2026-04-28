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Hindi Newscrimeदिल्ली में 18 हथियारों से होने वाला था बड़ा हमला, तीन देशों का सिंडिकेट लगा...मूसेवाला के मर्डर में भी हाथ

दिल्ली में 18 हथियारों से होने वाला था बड़ा हमला, तीन देशों का सिंडिकेट लगा...मूसेवाला के मर्डर में भी हाथ

सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक शख्स को जमानत मिलती है, तो वह बांग्लादेश भाग जाता है. कुछ समय बाद पाकिस्तान के आकाओं के संपर्क में आया और तीन देशों का सिंडिकेट बना. अत्याधुनिक हथियार भेजकर दिल्ली में बड़े हमले की साजिश बुनी गई. जानें आगे क्या हुआ. 

Written By  Pramod Sharma|Edited By: Anurag Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:31 AM IST
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पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा है. पता चला है कि देश की राजधानी दिल्ली में अत्याधुनिक हथियारों से बड़ा हमला होने वाला था. यूपी और बिहार के मुंगेर के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था. कुल 9 लोगों (एसेट) के पास से 18 अत्याधुनिक हत्यार बरामद हुए हैं. इन हथियारों को देश के अलग-अलग राज्यों के 'फुट सोल्जर' के हाथों में पहुंचाने की प्लानिंग थी. 

इस साजिश के पीछे उसी शख्स का कनेक्शन पता चला है, जिसने सिद्धू मुसेवाला की हत्या में शामिल हथियार की सप्लाई की थी. उसका नाम शाहबाज अंसारी है और NIA का वांटेड है. वह यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा शहर का रहने वाला है. NIA ने साल 2022 में शाहबाज अंसारी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था. उस पर प्रतिबंधित गिरोहों को हथियार उपलब्ध कराने के गंभीर आरोप लगे थे. 

जमानत मिली, तो बांग्लादेश भाग गया अंसारी

शाहबाज अंसारी के खिलाफ UAPA के तहत उस वक्त मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बाद अंसारी अदालत में पेश नहीं हुआ. वह बांग्लादेश भाग गया. ढाका में कहीं बैठकर अंसारी पाकिस्तान के बड़े हथियार सप्लायर और नेपाल के बड़े हथियारों के सौदागरों के साथ मिलकर भारत में लगातार अवैध हथियारों की खेप पहुंचाने लगा. खुर्जा में अंसारी का पूरा परिवार भारत का एक बदनाम 'आर्म्स सप्लायर परिवार' बन चुका है, जिसके परिवार के सदस्यों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और NIA पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है. 

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अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, वे भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे और ये गैंगस्टर-टेररिस्ट गठजोड़ का हिस्सा बन गए थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब गिरफ्त में आए 9 लोगों से आतंकी वारदात को अंजाम देने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटा रही है.

सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे हुई थी?

29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मूसेवाला अपनी थार गाड़ी से जा रहे थे, जब तीन गाड़ियों से घेरकर उन पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई. कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी. 

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