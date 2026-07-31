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कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने कुलगाम में 2 गैर-कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी; एक की गई जान

Jammu-Kashmir Latest Terror News: कश्मीर में लंबे वक्त के बाद फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है. दहशतगर्दों ने कुलगाम में 2 गैर-कश्मीरी वर्कर्स को गोली मार दी है. घटना के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया है.

Written BySyed Khalid HussainEdited ByDevinder Kumar
Published: Jul 31, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:32 PM IST
कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने कुलगाम में 2 गैर-कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी; एक की गई जान

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

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