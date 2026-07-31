/कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने कुलगाम में 2 गैर-कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी; एक की गई जान

Jammu-Kashmir Kulgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में करीब एक साल की शांति के बाद फिर आतंकियों ने बड़ा हमला किया है. दहशतगर्दों ने कुलगाम जिले में दो गैर-कश्मीरी वर्कर्स को गोली मार दी है. दोनों घायलों को इलाज के लिए अनंतनाग के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरने के लिए अभियान शुरू कर दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के केल्लम गांव में काम कर रहे दो गैर-कश्मीरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया. उन्होंने दोनों मजदूरों को टारगेट कर फायरिंग कर दी, जिसमें घायल हुए एक मजदूर की मौत हो गई. जबकि दूसरा मजदूर जिंदगी-मौत के बीच जूझ रहा है. उसे बेहतर इलाज के लिए अनंतनाग के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मृतक मजदूर की पहचान छत्तीसगढ़ के दीपक के रूप में हुई है. जबकि घायल का नाम भूपेंद्र कुमार है.
घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है. हमलावरों का पता लगाने के लिए जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, हमले का शिकार हुआ दोनों मजदूर केल्लम गांव में बने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे. आतंकियों ने टारगेट करके दोनों मजदूरों को निशाना बनाया.
मजदूरों को गोली मारने के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए. दोनों मजदूरों को इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया. ज्याद खून बह जाने की वजह से दीपक नाम के मजदूर की रास्ते में मौत हो गई. जबकि दूसरे की हालत नाजुक देख उन्हें इलाज के लिए अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) में रैफर कर दिया गया. इस हमले ने सुरक्षा कर्मियों और बाहरी मज़दूरों को टारगेट करके की जा रही हत्याओं का ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.
बताते चलें कि इससे पहले अनंतनाग जिले में भी छिपे हुए आतंकियों ने इसी तरह का टारगेटेड हमला किया था. दहशतगर्दों ने 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक के पास ड्यूटी पर जा रहे जम्मू पुलिस की एसओजी यूनिट में हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी थी. वे उस इलाके में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे.
सूत्रों के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है. यह लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है, जो बदले हुए नाम के साथ जम्मू-कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है. इस संगठन में अच्छी-खासी संख्या में स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम शामिल हैं, जिन्हें अपने इलाके के भूगोल और वहां रहने वालों की जानकारी रहती है.
आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में लाई जाए तेजी- एलजी
कुलगाम में हुए इस आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जताई है. एक्स पर लिखी पोस्ट में मनोज सिन्हा ने लिखा, 'कुलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मज़दूर की मौत हो गई, के बाद मैंने DGP श्री नलिन प्रभात और सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों से बात की. मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं. मैंने हमारे सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वे अपने ऑपरेशन तेज करें और आतंकवादियों को खत्म करें.'
एलजी ने आगे लिखा, 'J&K पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के एक और घायल मज़दूर को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं. J&K प्रशासन और पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है.'