कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी थी, तब इसके जनरल डिब्बे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. हालांकि राहत की बात ये है कि कोई भी हादसे का शिकार नहीं हुआ है.
Train Catches Fire in Kutch: गुजरात के कच्छ जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा. जब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. दरअसल भुज से बरेली जा रही ट्रेन के जनरल डब्बे आग की चपेट में आ गए, इसके बाद बॉगी में अफरा तफरी मच गई. अधिकारियों ने तुरंत दमकल विभाग को बुलाया. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
भचाऊ स्टेशन पर हादसा
ये हादसा भचाऊ रेलवे स्टेशन (Bhachau Railway Station) पर हुआ, जब ट्रेन वहां खड़ी थी. धुएं के कारण यात्री घबरा गए और खिड़कियों से बाहर निकले. समय पर सतर्कता दिखाते हुए रेलवे कर्मचारियों और दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया. सभी मुसाफिर महफूज हैं, लेकिन डिब्बे को नुकसान पहुंचा है. इधर रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यात्रियों के वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कही गई है.
