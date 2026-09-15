/मानसून की विदाई के बीच बड़ा ट्विस्ट! इस तारीख से पांच दिनों तक फिर बरसने जा रहे बादल, बन रहा नया सिस्टम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय इस सिस्टम को लेकर कोई पक्का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी सिस्टम अक्सर वातावरण की बदलती परिस्थितियों के कारण अपनी दिशा खो बैठते हैं. इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि बनने वाला सिस्टम कितना मजबूत होगा और आखिरकार किस रास्ते से आगे बढ़ेगा. जब यह सिस्टम वास्तव में आकार लेना शुरू करेगा, तभी इसकी ताकत और संभावित रास्ते को लेकर ज्यादा सटीक जानकारी मिल सकेगी.