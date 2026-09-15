/मानसून की विदाई के बीच बड़ा ट्विस्ट! इस तारीख से पांच दिनों तक फिर बरसने जा रहे बादल, बन रहा नया सिस्टम

IMD Rainfall Forecast: पिछले कुछ दिनों से बारिश का असर कम हो गया है. ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि मानसून ने इस साल विदाई ले ली है तो आप गलत हैं. सितंबर के आखिरी हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में नया लो-प्रेशर सिस्टम बन सकता है, जिससे 24-28 सितंबर के बीच ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार समेत पूर्वी और मध्य भारत में तेज बारिश हो सकती है. इससे देश में एक बार फिर बारिश वाला मौसम लौट आएगा.
जब ऐसा लग रहा था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है, तभी मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दिए हैं. ताजा मौसम पूर्वानुमानों के मुताबिक, सितंबर के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया मौसमी सिस्टम विकसित हो सकता है. इससे देश के कई हिस्सों में एक बार फिर व्यापक बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
Artificial Intelligence Forecasting System यानी AIFS मॉडल के मुताबिक, 24 से 28 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है. यह सिस्टम चक्रवात में भी बदल सकता है. इसके प्रभाव की वजह से देश के बड़े हिस्से में बारिश वाला मौसम फिर से लौट आएगा. यह बारिश ही आगे चलकर रात में ठंड की शुरुआत कर देगी.
AIFS मॉडल का आकलन है कि बंगाल की खाड़ी से पैदा होने वाला ये सिस्टम शुरुआत में उत्तर-पश्चिम दिशा में ओडिशा की ओर बढ़ सकता है. इसके बाद यह दक्षिण छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ हिस्सों से गुजर सकता है. फिर यह सिस्टम पूर्वोत्तर भारत का रुख कर सकता है. ऐसा होने पर सितंबर के आखिरी दिनों में देश के एक बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय इस सिस्टम को लेकर कोई पक्का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी सिस्टम अक्सर वातावरण की बदलती परिस्थितियों के कारण अपनी दिशा खो बैठते हैं. इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि बनने वाला सिस्टम कितना मजबूत होगा और आखिरकार किस रास्ते से आगे बढ़ेगा. जब यह सिस्टम वास्तव में आकार लेना शुरू करेगा, तभी इसकी ताकत और संभावित रास्ते को लेकर ज्यादा सटीक जानकारी मिल सकेगी.
पूर्वी भारत में बारिश, लेकिन उत्तर-पश्चिम में मानसून की विदाई
अगर यह सिस्टम पूर्वानुमान के अनुसार आगे बढ़ता है तो जहां सितंबर के आखिरी दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है. वहीं देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में हालात उलट दिख सकते हैं. वहां पर 25 सितंबर के बाद एक बड़ा एंटी-साइक्लोन यानी प्रतिचक्रवात विकसित हो सकता है. जिसके उत्तरी अरब सागर तक फैलने की संभावना है.
ऐसी स्थिति में उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क हो सकता है. साथ ही दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की पहली बड़ी शुरुआत उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से 15 से 18 सितंबर के आसपास होने की संभावना है.
इसका मतलब साफ है कि मानसून अभी पूरे देश से विदाई लेने के मूड में नहीं है. ऐसे में सितंबर के आखिरी दिनों में भारत के कई हिस्सों में मानसून की एक आखिरी बड़ी बारिश देखने को मिल सकती है. दूसरे शब्दों में कहें तो मानसून की विदाई भले ही शुरू हो जाए, लेकिन जाते-जाते भी यह देश के कई हिस्सों को एक और बारिश का सरप्राइज दे सकता है.