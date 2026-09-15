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मानसून की विदाई के बीच बड़ा ट्विस्ट! इस तारीख से पांच दिनों तक फिर बरसने जा रहे बादल, बन रहा नया सिस्टम

IMD Weather Alert: मानसून की विदाई की चर्चाओं के बीच बड़ा ट्विस्ट आ गया है! बारिश का मौसम एक बार फिर कमबैक करने जा रहा है. इसके लिए नया सिस्टम बन रहा है, जिससे 5 दिनों तक झमाझम बारिश होगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 15, 2026, 05:46 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:46 AM IST
मानसून की विदाई के बीच बड़ा ट्विस्ट! इस तारीख से पांच दिनों तक फिर बरसने जा रहे बादल, बन रहा नया सिस्टम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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