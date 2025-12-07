चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई, बोले- 135 सीटों पर लड़ेंगे इलेक्शन

Humayun Kabir Called Owaisi my Big Brother: हुमायूं कबीर ने कहा, 'मेरी लड़ाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी से है. औवेसी मेरे बड़े भाई है वो बैरिस्टर है. हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. शुभेंन्दु भाग जाएगा 60-90 सीट मैं निकाल लूंगा मैं बंगाल की कुल 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा.'
Trending Photos
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख कर मीडिया की सु्र्खियों में छा गए हैं. पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है. उनके इस कार्यक्रम में कई देशों के मुसलमान पहु्ंचे थे. अब हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनके साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. इसके पहले शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित बाबरी नाम से ही एक मस्जिद की नींव रखी.
हुमायूं कबीर ने कहा, 'मेरी लड़ाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी से है. औवेसी मेरे बड़े भाई है वो बैरिस्टर है. हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. शुभेंन्दु भाग जाएगा 60-90 सीट मैं निकाल लूंगा मैं बंगाल की कुल 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा. कार्यक्रम में बाहर से तो प्रशासन दिखा साथ है लेकिन नेटवर्क और लोगों का गाड़ी रोक कर परेशान किया था. लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है लोगो वो सब हमारे साथ हैं. अब मैं बेलडांगा, मालदा, रामपुरहाट सहित तीन जगहों पर बाबरी मस्जिद बनाउंगा.'
भारी सुरक्षा की तैनाती में हुमायूं ने बाबरी के शिलान्यास का फीता काटा
शनिवार को पश्चिम बंगाल की राज्य पुलिस,आरएएफ और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच हुमायूं कबीर ने मौलवियों के साथ रेजिनगर में एक विशाल मंच पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का औपचारिक फीता काटा. वास्तविक मस्जिद जहां पर नींव रखी गई है वो इस जगह से लगभग एक किलोमीटर दूर था. इस कार्यक्रम के दौरान वहां पहुंची भीड़ ने 'नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर' के नारे भी लगाए. इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार की सुबह से ही हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था. इस दौरान कई लोग अपने सिर पर ईंटे भी रखकर लाए थे.
6 दिसंबर तारीख को लेकर सियासी हलकों में आई तीखी प्रतिक्रिया
हुमायूं कबीर ने इस कार्यक्रम को पहले से ही 6 दिसंबर की तारीख में निर्धारित किया था. इसके पीछे की वजह थी कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को भी 6 दिसंबर 1992 को ढहाया गया था. इस आयोजन की तारीख 6 दिसंबर को रखे जाने को लकर सियासी हलकों में कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं भी आईं थीं. इस सप्ताह की शुरुआत में ही टीएमसी ने हुमायूं कबीर को सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप में पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था. कबीर ने वहां पहु्ंचे लोगों से कहा, 'मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो असंवैधानिक हो. उपासना स्थल बनाना एक संवैधानिक अधिकार है बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी.'
यह भी पढ़ेंः बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.