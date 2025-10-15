दुर्गापुर रेप केस में बहुत बड़ा आया ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, छात्रा का पुरुष मित्र गिरफ्तार, इस मामले को लेकर देश में बवाल

Durgapur gang rape case male friend arrested: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ कथित गैंगरेप का मामले में अब एक नया एंगल आ गया है. पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया कि गैंगरेप हुआ ही नहीं है. इस केस में छात्रा के सहपाठी दोस्त को गिरफ्तार किया गया है, और अब पूरे देश में इस खबर ने तहलका मचा दिया है. 10 अक्टूबर को दुर्गापुर कॉलेज परिसर के पास गैंगरेप का आरोप लगाने वाली मेडिकल छात्रा के सहपाठी दोस्त को मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले के दावों को चुनौती देते हुए कहा कि गैंगरेप नहीं हुआ था. अब इस खबर ने सभी को चौंका दिया है. क्योंकि शुरुआत में ये मामला गैंगरेप के तौर पर पूरे भारत में सामने आया. आइए समझते हैं पूरा मामला.

पुरुष मित्र के गिरफ्तारी

दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पुरुष मित्र के गिरफ्तारी के साथ अब इस मामले में कुल आरोपियों की गिरफ्तारियों की संख्या छह हो गई. द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा 10 अक्टूबर की शाम को अपने पुरुष मित्र के साथ खाना खरीदने गई थी. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी मित्र के जवाबों में विरोधाभास पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. इससे पहले मंगलवार को पुरुष मित्र को निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर वन क्षेत्र में ले जाया गया ताकि पांचों आरोपियों द्वारा किए गए दावों की पुष्टि की जा सके. साथ ही, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए अन्य आरोपियों को भी वहां ले जाया गया.

बयानों में विरोधाभास

सूत्रों के अनुसार, पुलिस पूछताछ के दौरान पीड़िता के मित्र का जवाब मेल नहीं खा रहा था, यानी ऐसा कुछ था जो वह छिपा रहा था, इस आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वह मालदा जिले का रहने वाला है. गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि बलात्कार पीड़िता के पुरुष मित्र की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पीड़िता का दोस्त, जो इन पांच आरोपियों के अलावा घटनास्थल पर मौजूद था, उसकी भूमिका भी संदेह से परे नहीं है. हम उसकी भूमिका की भी जांच कर रहे हैं. हमने उससे कई बार पूछताछ की है.

अबतक इस मामले में क्या हुआ?

10 अक्टूबर की शाम को कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में छात्रा सुरक्षा फुटेज में पीड़िता और उसके दोस्त जिसका नाम संभवतः महिला की पहचान की सुरक्षा के लिए उजागर नहीं किया गया है. उन दोनों को शाम 7:54 बजे परिसर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है. वह रात 8:42 बजे अकेला लौटा, 8:48 बजे फिर चला गया और रात 9:29 बजे उसके साथ वापस आया. दोनों ने बताया कि वे रात के खाने के लिए बाहर गए थे, जबकि पीड़िता ने बाद में दावा किया कि कथित सामूहिक बलात्कार के बाद संदिग्धों ने उसकी सहेली को फ़ोन किया था. पुलिस ने बाद में दोनों के बयानों में विरोधाभास पाते हुए, उसकी सहेली को गिरफ्तार कर लिया. मालदा निवासी उसकी सहेली को कथित घटना के एक दिन बाद, 11 अक्टूबर को ही चल रही जांच के तहत हिरासत में लिया गया था और अंततः गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस 'एकमात्र' संलिप्तता पर टिकी

आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि सहपाठी पर संदेह से परे नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि घटना में केवल एक ही व्यक्ति शामिल था. पहले गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की भूमिका की समीक्षा की जा रही है.

पूर्व गिरफ्तारियां और आरोप

सहपाठी की गिरफ्तारी से पहले, पांच स्थानीय ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया था. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच और मेडिकल रिपोर्ट अब इस मामले में मुख्य रूप से एक ही संदिग्ध की संलिप्तता की ओर इशारा करती हैं.

पीड़िता ही बोल रही झूठ

अधिकारियों ने पीड़िता, उसके दोस्त, गिरफ्तार संदिग्धों और मेडिकल रिकॉर्ड द्वारा दिए गए बयानों में गलतियों को उजागर किया है. इन विरोधाभासों ने जांच को जटिल बना दिया है और सवाल खड़े कर दिए हैं. शुरुआत में, पीड़िता ने एक डॉक्टर को बताया कि वहां तीन लोग मौजूद थे और केवल एक ने ही अपराध किया था. बाद में उसने पुलिस को बताया कि पांच लोगों ने उसे जंगल में घसीटा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिससे बयानों में काफी अंतर आ गया.

सुरक्षा फुटेज से साक्ष्य

कॉलेज निगरानी फुटेज में भी कुछ बयानों का खंडन हुआ है. पुलिस ने कहा कि वीडियो में पीड़िता को शांति से अपने कपड़ों के साथ और सुरक्षाकर्मियों से मदद लिए बिना, परिसर में लौटते हुए दिखाया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जब किसी महिला को जंगल में घसीटा जाता है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो हमेशा सबूत मौजूद होते हैं. लेकिन फुटेज कुछ और ही दिखा रहा है."

अब तक कौन थे संदिग्ध

पश्चिम बंगाल पुलिस ने पांच संदिग्धों के नाम बताए हैं, जिनमें शेख सफीकुल, शेख नसीरुद्दीन, अपू बाउरी (21), फिरदौस शेख (23), और शेख रियाज़ुद्दीन (32). ये लोग आस-पास के गांव के निवासी हैं और शुरुआत में व्यापक जांच का हिस्सा थे. शेख सफीकुल को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि शेख नसीरुद्दीन को रविवार देर रात हिरासत में लिया गया था. बाकी तीन - अपू बाउरी, फिरदौस शेख और शेख रियाज़ुद्दीन को रविवार को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

10 अक्टूबर का है मामला

आपको बताते चलें कि 10 अक्टूबर को पश्चिम बर्धवान जिले के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर वन क्षेत्र में ओडिशा की द्वितीय वर्ष की एक मेडिकल छात्रा के साथ पांच लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. सभी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. (इनपुट आईएएनएस से भी)