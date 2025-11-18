पहले बस सुनते थे, अब छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग

Global Warming: धरती की जलवायु लगातार बढ़ रही है, जिससे पूरी दुनिया के तापमान में इजाफा हो रहा है. भारत पर भी इसका बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है. 70 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों ने व्यक्तिगत रूप से भीषण गर्मी, सूखे और पानी की कमी का सामना करने की बात स्वीकारी है. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ.

जलवायु परिवर्तन संचार पर येल कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2025 के बीच 19,000 से ज्यादा लोगों पर ये सर्वे किया गया. इसके मुताबिक, भारत के राज्यों और जिलों में मौसम के अनुभव और जलवायु परिवर्तन की भूमिका के बारे में अलग-अलग धारणाएं रखते हैं.

भारतीयों ने खुद बताए अनुभव

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 12 महीनों में 71% भारतीयों ने गंभीर गर्मी की लहरों, 59% ने कृषि कीट और बीमारियों, 59% लोगों ने बिजली कटौती, 53% ने प्रदूषण, 52 सूखा, 52% ने पानी की कमी और 51% ने गंभीर वायु प्रदूषण का अनुभव किया है.

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के सीनियर लेक्चरार और बड़े लेखकों में से एक डॉ. जगदीश ठाकर ने कहा, 'भारत तेजी से विकास कर रहा है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि विभिन्न राज्यों और जिलों के लोग जलवायु परिवर्तन को कैसे समझते और अनुभव करते हैं. ये नक्शा स्थानीय और राज्य के नेताओं को ऐसी जलवायु कार्य योजनाएं बनाने में मदद कर सकते हैं, जो लोगों की जीवन वास्तविकताओं को दिखाएं और समाधानों के लिए टिकाऊ जन समर्थन तैयार करें.'

भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 78 प्रतिशत वयस्कों ने व्यक्तिगत रूप से भीषण गर्मी का अनुभव किया, जो देश में सबसे ज्यादा है. इसी तरह राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा में भी 80 प्रतिशत वयस्कों ने यही अनुभव किया. इसके मुकाबले, केरल और तमिलनाडु में आधे से अधिक वयस्कों ने यही अनुभव साझा किया.

साइक्लोन तक झेल चुके हैं लोग

देश भर में केवल 35 प्रतिशत भारतीयों ने गंभीर चक्रवातों का अनुभव किया है, लेकिन, ओडिशा में यह संख्या 64 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. अक्टूबर 2024 में ओडिशा चक्रवात दाना से बुरी तरह प्रभावित हुआ था.

ओडिशा सूखे के मामले में भी आगे है. यहां दो तिहाई से अधिक लोग सूखे और पानी की कमी का अनुभव करते हैं. जलवायु परिवर्तन संचार पर येल कार्यक्रम की प्रमुख शोधकर्ता डॉ. जेनिफर मार्लोन ने कहा, 'भारत में लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का कैसे अनुभव कर रहे हैं, यह आंकड़े निर्णयकर्ताओं को सार्वजनिक जोखिम की समझ बेहतर करने और भारतीयों के लिए सही जलवायु अनुकूलन, संचार और सतत विकास नीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं.'