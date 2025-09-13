'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, एयरफोर्स ने सरकार से कर दी 2 लाख करोड़ के सौदे की डिमांड

भारतीय वायु सेना ने अपने बेड़े के विस्तार की योजना के तहत 114 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. ये विमान मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में बनाए जाएंगे, जिसमें राफेल निर्माता डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय फर्म के साथ साझेदारी करेगा.
Rafale Fighter Jets: भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े के विस्तार की योजना के तहत 114 'मेड इन इंडिया' राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है. जानकारी के अनुसार, इन राफेल फाइटर जेट का निर्माण फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारतीय एयरोस्पेस फर्मों के साथ मिलकर किया जाएगा. इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी, जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल होगी. इस पर रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाले रक्षा खरीद बोर्ड द्वारा अगले कुछ सप्ताह में चर्चा किए जाने की संभावना है. यह रक्षा परियोजना पूरी होने पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा.
ये होगा अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा
रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा तैयार 114 राफेल विमानों के लिए केस स्टेटमेंट (SOC) कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ है और रक्षा वित्त सहित इसके विभिन्न विभागों द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है. विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को डीपीबी और उसके बाद रक्षा अधिग्रहण परिषद के पास भेजा जाएगा. राफेल के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे से भारतीय रक्षा बलों के बेड़े में राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाने की उम्मीद है.
बता दें, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का कदम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के बहुत अच्छे प्रदर्शन के तुरंत बाद उठाया गया है जहां यह अपने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट का उपयोग करके चीनी पीएल-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पूरी तरह से हराने में कामयाब रहा. भारत में निर्मित होने वाले विमानों में मौजूदा स्कैल्प की तुलना में अधिक दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें होने की संभावना है जिसका उपयोग पाकिस्तान के अंदर सैन्य और आतंकवादी दोनों लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था.
राफेल लड़ाकू विमानों में होगा स्वदेशी चीजें का इस्तेमाल
भारत में निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों में 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री होने की उम्मीद है. फ्रांसीसी पक्ष हैदराबाद में राफेल जेट विमानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एम-88 इंजनों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा स्थापित करने की भी योजना बना रहा है. फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए पहले ही एक कंपनी स्थापित कर दी है. टाटा जैसी भारतीय एयरोस्पेस कंपनियां भी इस निर्माण में शामिल हो सकती हैं. क्षेत्र में बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारत को लड़ाकू विमानों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है. भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट बल संरचना में मुख्य रूप से Su-30 MKI, राफेल और स्वदेशी लड़ाकू जेट परियोजनाएं शामिल होने की उम्मीद है. भारत ने पहले ही 180 एलसीए मार्क 1ए जेट का ऑर्डर दे दिया है और 2035 के बाद भी बड़ी संख्या में स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करने की योजना है.
