Malabar Gold Ad: मालाबार गोल्ड के नए एड पर मचा बवाल, निशाने पर करीना कपूर

Malabar Gold New Ad Controversy: अपने विज्ञापन को लेकर अक्सर कई ब्रांड विवादों में आते रहे हैं और ताजा मामला मालाबार गोल्ड के विज्ञापन को लेकर है. अक्षय तृतीया को लेकर बनाए गए मालाबार गोल्ड के विज्ञापन को लेकर ट्विटर पर #नोबिंदीनोबिजनेस और #बॉयकॉटमालाबारगोल्ड ट्रेंड होने लगा है. विज्ञापन की वजह से ट्विटर यूजर्स बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) को भी निशाना बना रहे हैं.

मालाबार गोल्ड (Malabar Gold) ने अक्षय तृतीया को लेकर जूलरी का एक नया विज्ञापन (Akshaya Tritiya Ad) जारी किया है, जिसमें करीना कपूर (Kareena Kapoor) नजर आ रही हैं. हालांकि ट्विटर यूजर्स की शिकायत है कि इस विज्ञापन में करीना कपूर ने बिंदी नहीं लगाया है. ट्रोलर्स का कहना है कि अक्षय तृतीया हिंदुओं का त्योहार है और ऐसे मौकों पर हिंदू औरतें कुमकुम या बिंदी लगाती हैं, लेकिन इस विज्ञापन में करीना ने बिंदी क्यों नहीं लगाया? यह हिंदू धर्म का अपमान है.

वीडियो सामने आने के बाद ट्विटर यूजर्स ने मालाबार गोल्ड को बॉयकॉट करने की मांग करने लगे और #Boycott_MalabarGold व #No_Bindi_No_Business हैशटैग के साथ ट्वीट करना शुरू कर दिया. ट्विटर यूजर्स का कहना है, 'मालाबार गोल्ड का नया विज्ञापन हिंदुओं के त्योहारों का माखौल उड़ाने का नया उदाहरण है.'

