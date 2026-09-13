'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत'... BRICS में बॉलीवुड का तड़का, मलेशियाई पीएम ने गुनगुनाया किशोर कुमार का गाना

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के गाने की तारीफ की. कई लोगों ने उनके हिंदी शब्दों के शानदार उच्चारण की भी सराहना की. कई लोगों ने यह भी माना कि मलेशियाई प्रधानमंत्री के इस अंदाज से दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और संगीत संबंधी रिश्तों की झलक मिलती है. बता दें कि अनवर इब्राहिम ने पहले भी द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान हिंदी गानों के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया है. उन्होंने इससे पहले भी भारत की पिछली यात्राओं के दौरान किशोर कुमार और मुकेश कुमार के कई गानों को गाया था.