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'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत'... BRICS में बॉलीवुड का तड़का, मलेशियाई पीएम ने गुनगुनाया किशोर कुमार का गाना

Malaysian PM Sings In BRICS Summit: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के सामने किशोर कुमार का सदाबहार गीत ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाया. इंटरनेट पर पीएम के इस अंदाज को काफी सराहा जा रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 13, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:56 AM IST
'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत'... BRICS में बॉलीवुड का तड़का, मलेशियाई पीएम ने गुनगुनाया किशोर कुमार का गाना

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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