'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत'... BRICS में बॉलीवुड का तड़का, मलेशियाई पीएम ने गुनगुनाया किशोर कुमार का गाना

Malaysian PM In BRICS: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान बॉलीवुड डिप्लोमैसी का तड़का लगाते हुए किशोर कुमार का सदाबहार गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाया.
मलेशियाई प्रधानमंत्री ने गाला डिनर के दौरान गाना गुनगुनाते हुए अपना वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें बहुपक्षीय वार्ता के महत्वपूर्ण क्षणों के बीच एक खुशनुमा और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला.
प्रधानमंत्री अनवर ने BRICS समिट के दौरान पीएम मोदी के सामने फिल्म 'तीन देवियां' के 1965 के रोमांटिक क्लासिक गीत 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' पेश किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा,' शिक्षक, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए गाने की अनुमति मिल सकती है, ठीक है?'. मलेशियाई पीएम का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
पीएम अनवर इब्राहिम ने अपना ये गाना BRICS शिखर सम्मेलन के पहले दिन गाया, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान शामिल हुए थे. मलेशिया ने इस समिट में BRICS सहयोगी देश के तौर पर हिस्सा लिया था.
Guru mintak izin nyanyi kejap ok! pic.twitter.com/NzazFHV509
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) September 12, 2026
शनिवार ( 12 सितंबर 2026) को BRICS नेताओं ने नई दिल्ली डेक्लेरेशन एडॉप्ट किया, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष, बहुपक्षवाद और एकतरफा प्रतिबंधों और व्यापार उपायों के प्रभाव समेत कई मुद्दों पर संबोधन किया गया.
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के गाने की तारीफ की. कई लोगों ने उनके हिंदी शब्दों के शानदार उच्चारण की भी सराहना की. कई लोगों ने यह भी माना कि मलेशियाई प्रधानमंत्री के इस अंदाज से दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और संगीत संबंधी रिश्तों की झलक मिलती है. बता दें कि अनवर इब्राहिम ने पहले भी द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान हिंदी गानों के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया है. उन्होंने इससे पहले भी भारत की पिछली यात्राओं के दौरान किशोर कुमार और मुकेश कुमार के कई गानों को गाया था.