ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के गाला डिनर में पार्टनर देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किशोर कुमार के सदाबहार गाने '‘ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत’ गुनगुनाकर महफिल लूट ली थी, वो आज केरलम के कोझिकोड में उस मुस्लिम धर्म गुरू से मुलाकात करने वाले हैं, जिनके हर विचार से वो खुद इत्तेफाक नहीं रखते.' अनवर इब्राहिम ने कहा है कि कांतपुरम से उनकी पुरानी जान-पहचान है. उनकी मुलाकात को किसी और चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.
मौलाना के बयान को लेकर कहा कि किसी एक शख्स की दूसरे शख्स के व्यक्तिगत विचार से सहमति या असहमति हो सकती है, सिर्फ एक बयान को आधार बनाकर उसे मुद्दा बना लेना सही नहीं.
हाल ही में कांतपुरम के उस बयान की काफी आलोचना हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए. जब एक इंटरव्यू में उस विवाद पर मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का रुख पूछा गया, तो उन्होंने कहा कांतपुरम एक पारंपरिक इस्लामिक विद्वान हैं और वे महिलाओं के लिए खुद एक कॉलेज भी चलाते हैं, इसलिए पूरे संदर्भ को देखते हुए वो इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं हैं.
कांतापुरम ने महिलाओं के लिए बनी पर्दा प्रथा का समर्थन करते हुए कहा था कि महिलाओं को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहना चाहिए, वरना उन्हें सार्वजनिक मंचों या खुले स्थानों पर लाने से भारी तबाही मच सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि शरिया कानूनों को बदला नहीं जा सकता.
अनवर इब्राहिम ने साफ किया कि जहां तक मलेशिया की बात है, वहां महिलाओं को बराबर के अधिकार हासिल हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में पुरुषों से ज्यादा महिला छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं. मेरी शरीक-ए-हयात (पत्नी) खुद एक काबिल डॉक्टर हैं.
इब्राहिम की कांतपुरम से यह दूसरी मुलाकात होगी. इससे पहले वे सितंबर 2022 में मरकज कैंपस पहुंचे थे. साल 2023 में मलेशिया सरकार ने कांतपुरम को इस्लामिक विद्वानों के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान 'हिजरा अवॉर्ड' से भी नवाजा था.
इसी साल 4 मई को केरलम समेत पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे. 10 साल लगातार वामपंथी दलों की सरकार रहने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा. कांग्रेस की प्रचंड जीत और सरकार में मुस्लिम लीग के पांच मंत्री होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था. उधर कांग्रेस में भी अंदरखाने मौलाना के महिलाओं वाले बयान पर खुसुर-पुसुर होने लगी थी.
केरलम के सीएम वीडी सतीशन ने भी कांतपुरम एपी अबूबकर मुसलियार के महिलाओं को लेकर दिए बयान की आलोचना में एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी. उस पोस्ट के अचानक गायब होने के बाद बवाल मच गया था. सतीशन के बयान के बाद कांतपुरम के नेतृत्व वाले सुन्नी समूह से जुड़े कई संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सतीशन से माफी मांगने को कहा था.
तब सीएमओ यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय ने इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के बीच लिंकिंग के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी बताकर पल्ला झाड़ लिया था. वहीं, माकपा और बीजेपी ने इस सफाई पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सतीशन को चौतरफा घेर लिया था.
केरलम बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी इस मामले को लेकर सतीशन पर हमला बोला था. फेसबुक पोस्ट हटाए जाने को ‘पाखंड’ और ‘बेशर्मी’ बताते हुए चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर कांतपुरम की टिप्पणी की आलोचना वाली पोस्ट वापस लेना सतीशन के महिला सशक्तीकरण के दावों की पोल खोलता है. इस कदम से कांग्रेस के महिलाओं के समर्थक होने के दावों पर सवाल खड़े होते हैं.
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के साथ हुई चर्चा में भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा था. इब्राहिम ने कहा, 'निजी चर्चाओं में, निश्चित रूप से, ये बातचीत जारी हैं और उन्होंने इस मसले को अपनी प्राथमिकता सूची में डाल दिया है.'
दस साल से देश से फरार कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा है. कट्टरपंथियों का चहेता और उनके हाथों में खेलने वाला नाइक अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 में पाकिस्तान जा चुका है. जांच एजेंसी एनआईए द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के जरिए आतंकवाद फैलाने के आरोप लगने के बाद वह साल 2016 में भारत से भाग गया था.
अनवर इब्राहिम ने रविवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ नाश्ते की टेबल पर मुलाकात की थी.
Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim met Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra for a breakfast meeting.
(Source: AICC) pic.twitter.com/tW5MCZfTKv
— ANI (@ANI) September 13, 2026
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के इस भारत दौरे की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है.