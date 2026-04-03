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पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड मोफक्करुल इस्लाम, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी

Malda Violence: मामला में भीड़ को भड़काने वाला मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है. वह भागने के फिराक में था. अब तक इतने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 03, 2026, 01:10 PM IST
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पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड मोफक्करुल इस्लाम, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी

Malda Violence: पश्चिम बंगाल के मालदा में लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम किया गया. यहां पर SIR के काम में लगे 7 जजों को भीड़ ने बंधक बना लिया. इन लोगों ने तोड़फोड़ भी की, पत्थर भी बरसाए, वारदात के बाद मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है, पुलिस ने मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा से गिरफ्तार किया गया है. वह भागने के फिराक में था, मोफक्करुल इस्लाम एआईएमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ है. 

मामले को लेकर ADG ने कहा कि हमने लोगों को भड़काने के आरोप में बागडोगरा एयरपोर्ट से मोफक्करुल इस्लाम को हिरासत में लिया. वह इथार में अपने घर जा रहा था, हम इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होने देंगे. हम निश्चित रूप से जांच करेंगे कि यह पहले से प्लान था या नहीं. इस घटना के बाद, हमने CAPF को न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया है. अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

साथ ही साथ कहा कि दोबारा हिंसा न हो, हम यह पक्का करने के लिए सभी कदम उठाएंगे. लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम कोई हिंसा नहीं होने देंगे, यह पक्का है. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि बचाव में देरी क्यों हुई और जल्द ही एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी. यह तब हुआ जब मालदा जिले में गांववालों ने तीन महिलाओं समेत सात ज्यूडिशियल अधिकारियों को बंधक बना लिया.

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बता दें कि मालदा के माताबारी में 2 लाख 10 हजार वोटर हैं, जिनमें से करीब 42 हजार वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं. वोटर लिस्ट से नाम कटने के विरोध में मालदा में दो दिनों से प्रदर्शन हो रहा था. दो दिनों से लोग सड़कों पर थे.  प्रदर्शनकारियों ने कम से कम पांच विधानसभा सीटों पर नेशनल और स्टेट हाईवे और खास ग्रामीण रास्तों पर रोड ब्लॉक कर दिए. इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIR प्रक्रिया पूरा करने में लगे जजों को बंधक बना लिया और माहौल खराब करने की कोशिश की. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को न्याय प्रशासन में रुकावट डालने की एक बेशर्म और जानबूझकर की गई कोशिश बताया था. भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चिंता जताई कि पहले से जानकारी देने के बावजूद, राज्य के अधिकारी तुरंत सुरक्षा देने में नाकाम रहे, जिससे अधिकारियों को घंटों तक खाना-पानी नहीं मिला. (ANI) 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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