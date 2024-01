PM मोदी की तस्वीर देख मालदीव के मंत्रियों के पेट में दर्द क्यों उठा? जहर उगलकर अपना नुकसान करा लिया

Maldives Ministers On PM Modi Lakshadweep Visit: मालदीव के मंत्रियों ने शायद भारत देखा ही नहीं है. उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण की खबरें पढ़ी होंगी या मुंबई में बारिश की. जब भारतीय पर्यटक परिवार के साथ वहां छुट्टियां बिताने जाते तो उन्हें लगता होगा कि भारत में हमारे जैसा खूबसूरत बीच और द्वीप नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जब लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कीं तो मालदीव के कुछ मंत्रियों को मिर्ची लग गई. उन्हें लगा कि शायद भारत ने झटपट बीच बना लिया और अब उनका टूरिज्म वाला मुनाफा खत्म होने जा रहा है. वे भारत के प्रधानमंत्री पर उल्टे-सीधे आरोप लगाने लगे. वे भूल गए कि पीने के पानी की कमी हो या उनके देश में तख्तापलट का खतरा, भारत हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की तरह पहले मदद लेकर दौड़ा है. उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप-शनाप बोलकर उन्होंने खुद अपने देश के लोगों का अहित कर दिया है. अब तो नुकसान शुरू भी हो चुका है. एक्स पर #DekhoApnaDesh #IncredibleIndia ट्रेंड कर रहा है. नीचे तस्वीर देखिए.

पहले पूरा मामला समझ लीजिए. दरअसल, मालदीव के तीन उप-मंत्रियों ने मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत इस केंद्रशासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। माले में भारतीय उच्चायोग ने आपत्ति जताई तो फौरन मालदीव की सरकार को अपने तीनों मिनिस्टरों- मालशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला माजिद को सस्पेंड करना पड़ा. मालदीव की सरकार ने विवादित बयानों को व्यक्तिगत बताते हुए दूरी भी बना ली. यह बयान कितना बेतुका है, भारतीय पीएम अपने भूभाग पर जाते हैं तो किसी दूसरे देश का नुकसान कैसे हो गया?

For those who wish to embrace the adventurer in them, Lakshadweep has to be on your list.

During my stay, I also tried snorkelling - what an exhilarating experience it was! pic.twitter.com/rikUTGlFN7

— Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2024