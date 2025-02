लोकसभा का काम देखकर हैरान रह गए इस मुस्लिम देश के स्पीकर, दोस्ती-यारी में मांग ली ये चीज

Maldives Speaker Abdul Raheem Abdulla: मालदीव की संसद के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने अपने संसदीय शिष्टमंडल के साथ मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही देखी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा कक्ष की अतिथि दीर्घा में बैठे मालदीव की ‘पीपल्स मजलिस’ के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और उनके साथ भारत आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. पूरे सदन ने मेजें थपथपाकर मेहमानों का अभिवादन किया गया. बिरला ने कहा कि मालदीव के शिष्टमंडल के दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे. लोकसभा अध्यक्ष ने भारत में उनके सफल, सुखद और मंगलमय प्रवास की कामना की तथा मालदीव की जनता के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं.

Maldives Speaker Abdul Raheem Abdulla appreciates the work of digitisation and technology usage, especially the use of AI by the Parliament and requests Lok Sabha Speaker Om Birla to extend technological support to help Maldives Majilis to digitise its archives.

