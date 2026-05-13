मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... जांच के लिए SIT गठित

Male Gaon Land Jihad Case: महाराष्ट्र के मालेगांव में बहुत बड़ा 'लैंड जिहाद' का मुद्दा सामने आया है. बीजेपी के लीगल सेल के शहर के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश निकम का दावा है कि मालेगांव में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध मस्जिद, कब्रगाह और बूचड़खाने बनाए गए हैं. इस मामले को लेकर सूबे में सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है.
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महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ‘लैंड जिहाद’ का मुद्दा गरमा गया है. बीजेपी लीगल सेल के शहर अध्यक्ष और एडवोकेट योगेश निकम ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य में जमीन कब्जाने से जुड़ा सबसे बड़ा मामला मालेगांव में सामने आया है. योगेश निकम का आरोप है कि मालेगांव में सुनियोजित तरीके से जमीनों पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं और यह सिर्फ सामान्य विवाद नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके.
निकम के मुताबिक, कुछ इलाकों में जमीन के सौदों और मालिकाना हक को लेकर कई संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं. उनका कहना है कि स्थानीय लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाने का फैसला किया. बीजेपी नेता ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर किसी तरह की अवैध गतिविधि पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. उन्होंने यह भी कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे सीधे आम लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं.
हालांकि, इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है. विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने ‘लैंड जिहाद’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं और इसे समाज में तनाव पैदा करने वाला बताया है. फिलहाल, मालेगांव का यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और जांच एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं.
मालेगांव में कथित ‘लैंड जिहाद’ को लेकर सियासत अचानक गरमा गई है. बीजेपी लीगल सेल के शहर अध्यक्ष एडवोकेट योगेश निकम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया कि इलाके की आदिवासी और वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए हैं. उनका दावा है कि कब्जे के बाद वहां घर, दरगाह, मस्जिद और बूचड़खाने तक बना दिए गए. निकम ने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले से की गई थी.
शिकायत मिलते ही मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के आदेश दिए. साथ ही, कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. इस कार्रवाई की खबर सामने आते ही मालेगांव में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. मामले को लेकर अब स्थानीय स्तर पर बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है.
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