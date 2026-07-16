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'परिसीमन पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक', खरगे ने PM मोदी को लिखा पत्र; मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने तैयार किया रोडमैप

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने परिसीमन बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से उन्होंने 'Delimitation' के प्रस्ताव पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:57 PM IST
'परिसीमन पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक', खरगे ने PM मोदी को लिखा पत्र; मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने तैयार किया रोडमैप
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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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