'परिसीमन पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक', खरगे ने PM मोदी को लिखा पत्र; मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने तैयार किया रोडमैप

Mallikarjun Kharge News: 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले नई दिल्ली में सियासी पारा हाई है. इस बीच गुरुवार (16 जुलाई) को कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई।
दरअसल, कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी. जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए.
सूत्रों के मुताबितक, इस बैठक में आगामी सत्र में पेश होने वाले परिसीमन विधेयक को लेकर भी चर्चा की गई. माना जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस सत्र के दौरान फिर एक बार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा बिल संसद की पटल पर रख सकती है.
बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'Delimitation' के प्रस्ताव पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है.
पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खरगे ने बिल से जुड़ी जानकारी देने की मांग की है. चिट्ठी के माध्यम से पीएम मोदी ने हिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है.
ये चिट्ठी ऐसे समय पर लिखी गई है, जब अप्रैल के महीने में विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल संसद से पारित नहीं हो सका था. इसके बाद अब लोकसभा और राज्य सभा में एनडीए का नंबर गेम बदल चुका है.
Chanda Chori - Astha se Dhoka, Paper leaks and the systemic corrossion of education system, institutional capture, breaking of political parties, multiple scams and charges of corruption, backbreaking price rise, foreign policy failures and strategic blunders, the imposition of… pic.twitter.com/JxKiCTxyPj
— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 16, 2026
नई दिल्ली में हुई कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस दौरान आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा की गई.
गौरतलब है कि संसद का मनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा. यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों को मानसून सत्र से जुड़े एजेंडे की जानकारी दी जाएगी.
वहीं, इस दौरान कौन से बिल संसद में पेश किए जाने हैं और किन मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जानी है, इसको लेकर भी सरकार की ओर से जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी.