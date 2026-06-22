'नालायक कहीं के...', आखिर मल्लिकार्जुन खरगे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्यों लगानी पड़ी फटकार?

बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस के ‘संकल्प समावेश’ कार्यक्रम के दौरान उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब कुछ कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए. लगातार हो रही नारेबाजी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नाराज हो गए और उन्होंने मंच से ही कार्यकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई. कार्यक्रम के दौरान जब कुछ कार्यकर्ता बार-बार 'डीके, डीके' के नारे लगाने लगे तो खरगे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह किसी एक नेता का कार्यक्रम नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है.
खरगे कहा कि पार्टी की विचारधारा और संगठन किसी भी व्यक्ति से ऊपर है. खरगे ने मंच से कहा कि यदि कुछ लोग लगातार नारेबाजी करते रहेंगे तो बाकी लोगों के कार्यक्रम में आने का क्या मतलब रह जाएगा. उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कुछ कार्यकर्ता पूरे आयोजन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी करीब 58 वर्षों की राजनीतिक यात्रा रही है और उन्होंने पार्टी के भीतर कई नेताओं को आते-जाते देखा है.
मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि कई नेताओं का योगदान सीमित रहा होगा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बड़ा मंच और पहचान दी है. खरगे ने कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान कांग्रेस पार्टी से है और संगठन ही सभी को एक साथ जोड़कर रखता है. उन्होंने दोहराया कि पार्टी के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत पूजा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.
कार्यक्रम के दौरान हुई नारेबाजी को लेकर खरगे ने अनुशासन का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और जो लोग कार्यक्रम में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की जाएगी और यदि कोई कार्यकर्ता जानबूझकर अनुशासनहीनता करता पाया गया तो उसके खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
खरगे की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं. हालांकि पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक रूप से एकजुटता की बात करता रहा है, लेकिन कार्यक्रम में हुई नारेबाजी ने एक बार फिर व्यक्तिगत नेतृत्व बनाम संगठन की बहस को चर्चा में ला दिया है. हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की सफलता के बाद डीके शिवकुमार की राजनीतिक पकड़ को लेकर भी चर्चा तेज हुई थी. ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की यह टिप्पणी संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व पर जोर देने के रूप में देखी जा रही है.