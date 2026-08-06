'मुझे नियम मत सिखाइए?'...रिजिजू और खरगे के बीच राज्यसभा में क्यों हुई तीखी नोकझोंक?

Mallikarjun kharge slams Kiren rijiju: संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है. गुरुवार को राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच बोलने की अनुमति और सदन के नियमों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई. हंगामेदार माहौल के बीच विपक्षी दलों ने अपनी मांग दोहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सदन में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह भी किया है.
रिजिजू की टिप्पणियों पर कड़ा एतराज जताते हुए खरगे ने सीधे लहजे में कहा कि उन्हें संसदीय नियम सिखाने की जरूरत नहीं है. वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि सदन में कैसे बात रखी जाती है.
किरेन रिजिजू के बयानों का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'क्या अब मुझे रिजिजू से नियम सीखने पड़ेंगे? नियम मैं भी जानता हूं. यह मेरा अधिकार है कि मैं सदन में क्या बोलूं, कब बोलूं और कैसे बोलूं. क्या मैं आपके द्वारा दिया गया विषय पढ़ूंगा?' खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार विपक्ष के सदस्यों का अपमान कर रही है और जनता से जुड़े अहम सवालों का जवाब देने से भाग रही है.
हाल ही में राज्यसभा पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर रिजिजू की टिप्पणी का जवाब देते हुए खरगे ने उनका बचाव किया. उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा पढ़े-लिखे और सम्मानित नेता हैं. उन पर बिना पूर्व सूचना के इस तरह की टिप्पणी करना नियमों के खिलाफ है.
खरगे ने पूर्व भाजपा नेता दिवंगत अरुण जेटली के एक पुराने वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में व्यवधान भी कभी-कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा माना जाता है. उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री सदन में आएं और जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर अपना बयान दें.
दरअसल, किरेन रिजिजू ने पवन खेड़ा को लेकर कहा था, 'कांग्रेस अध्यक्ष विपक्ष के नए सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं. एक ही मुद्दे पर बार-बार बोलकर समय बर्बाद कर रहे हैं. पवन खेड़ा कांग्रेस के नए सांसद हैं. संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं सदन में उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि खेड़ा को अब तक वेलकम स्पीच देने तक का मौका नहीं मिला.'
विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि NEET पेपर लीक में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई बर्बरता पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए. विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन से हमला क्यों किया गया? देश की संसद पिछले 15 दिनों से चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं.
6 अगस्त को सदन में जारी तीखी नोकझोंक और हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई. लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 2:10 बजे के बाद पूरे दिन (अगले दिन तक) के लिए स्थगित कर दी गई.
वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार के स्थगन के बीच दोपहर 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई, तो खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई. इसके बाद सदन को पहले 2:15 बजे तक और फिर 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा.