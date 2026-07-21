Mallikarjun Kharge Birthday: NEET पेपर लीक के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक दूसरे दिन भी हंगामा जारी है. संसद भवन में विपक्षी इंडिया ब्‍लॉक के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक की. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा, वाम और शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टियों के सदस्यों सहित इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने संसद भवन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के साथ एक औपचारिक बैठक की. राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उन्होंने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है और न्याय की मांग कर रहे युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की.