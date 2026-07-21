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'मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने बच्‍चों के साथ...मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा': खरगे

Mallikarjun Kharge Birthday: NEET पेपर लीक के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक दूसरे दिन भी हंगामा जारी है. संसद भवन में विपक्षी इंडिया ब्‍लॉक के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक की.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 21, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:46 PM IST
'मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने बच्‍चों के साथ...मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा': खरगे

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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