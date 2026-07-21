Mallikarjun Kharge Birthday: NEET पेपर लीक के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक दूसरे दिन भी हंगामा जारी है. संसद भवन में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक की. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा, वाम और शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टियों के सदस्यों सहित इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने संसद भवन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के साथ एक औपचारिक बैठक की. राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उन्होंने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है और न्याय की मांग कर रहे युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की.
मल्लिकार्जुन खरगे ने X पर एक पोस्ट में प्रशासनिक कार्रवाई पर अपना आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, कल देश ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और सरकार द्वारा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचलते हुए देखा. न्याय की मांग कर रहे छात्रों की आवाज को जवाब देने के बजाय बल प्रयोग से दबा दिया गया. 'लोकतंत्र की जननी' अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती. इन दुखद परिस्थितियों में मैंने आज अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है.'
उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और हर उस नागरिक का मैं तहे दिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं. आपका स्नेह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, लेकिन आज जश्न मनाने का दिन नहीं है. आज जवाबदेही तय करने का दिन है. लोकतंत्र को बहाल करो.'
खरगे ने कहा, 'न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया? संसद को लगभग सील क्यों कर दिया गया और इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? बार-बार पेपर लीक होने और लाखों युवाओं की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा'?
Yesterday, the nation witnessed lathicharges, tear gas shells, and the crushing of a peaceful Democratic protest by the Government. The voices of students demanding justice were met with force instead of answers. This is not how a 'Mother of Democracy' treats its young children.…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 21, 2026
उन्होंने कहा, 'सरकार को संसद में इस मुद्दे पर तुरंत पूर्ण चर्चा की अनुमति देनी चाहिए.केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.सुरक्षित डिजिटल प्रश्न बैंकों वाली 21वीं सदी की छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए.आरएसएस के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, शिक्षा पर अधिक खर्च के साथ एक स्वतंत्र और योग्यता-आधारित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए.अनिवार्य पुन: परीक्षा के माध्यम से छात्रों के लिए वैधानिक संरक्षण होना चाहिए. परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में मुआवजे के माध्यम से छात्रों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, दमन नहीं.'
इस बीच, मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आयोजित एनडीए की बैठक में कहा है कि सरकार नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को लेकर चिंताओं के बीच "छात्रों के साथ खड़ी है" और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया है.
आज एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और पेपर लीक राष्ट्रीय चिंता का विषय है जिसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ और 13 अगस्त तक चलेगा.