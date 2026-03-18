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Hindi Newsदेशमोहब्बत हमसे और शादी किसी..., जब खरगे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर कसा तंज; पीएम मोदी भी नहीं रोक पाए हंसी

'मोहब्बत हमसे और शादी किसी...', जब खरगे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर कसा तंज; पीएम मोदी भी नहीं रोक पाए हंसी

राज्यसभा में बुधवार को  उन सांसदों को विदाई दी गई, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है. इस विदाई के मौके कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ ऐसा कहा, जिसको सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी सांसद ठहाके लगाने लगे. खरगे ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा पर तंज कसा, जिसको सुनने के बाद पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक सके.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:00 PM IST
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मल्लिकार्जुन खरगे एवं पीएम मोदी. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)
मल्लिकार्जुन खरगे एवं पीएम मोदी. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

Mallikarjun Kharge: राज्यसभा में बुधवार (18 मार्च) को अपना कार्यकल पूरा कर रहे सांसदों की विदाई के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य सदस्यों ने अपना संबोधन दिया. इस गंभीर माहौल के बीच कुछ हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले. इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन से विदाई ले रहे सांसद एचडी देवेगौड़ा को शुभकामनाएं दीं. संबोधन के समय उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज से सबको लोटपोट कर दिया.

दरअसल, संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ ऐसा कहा, जिसको सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी सदस्य हंस पड़े. पीएम मोदी भी खरगे की बात सुनकर अपनी हंसी को नहीं रोक सके. खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर एक साथ तंज किया. आइए आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा? 

खरगे ने ऐसा क्या कह दिया? 

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैं देवेगौड़ा जी को पिछले 54 साल से जानता हूं, उनके साथ मैंने कई वर्षों तक काम किया है. लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. उन्होंने प्रेम हमारे साथ किया, मोहब्बत हमारे साथ किया और  शादी मोदी साहब के साथ कर ली. ये जल्दी ही हुआ कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं. जैसे की खरगे ने ये बात बोली, वहां मौजूद पीएम मोदी सहित पूरा सदन अपनी हंसने लगा. इतना ही नहीं उन्होंने रामदास अठावले पर भी मजाकिया अंदाज में निशाना साधा. हंसते हुए खरगे ने कहा कि अठावले जी अपनी कविताओं से हमेशा पीएम मोदी की तारीफ करते हैं. लगता है कि मोदी जी की तारीफ के अलावा उन्हें और कोई कविता नहीं आती है. इसके बाद पूरे सदन में ठहाके गूंज उठे. 

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पीएम मोदी ने भी रिटायर हो रहे सांसदों को दी शुभकामनाएं 

मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोग देश की सेवा के जुनून के चलते वह न थकते हैं और न रिटायर होते हैं. इससे पहले पीएम मोदी ने भी सदन को संबोधित किया और उन सांसदों के योगदान को याद किया, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है. पीएम मोदी ने सभी सांसदों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उनके भविष्य के राजनीतिक प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीति में कोई भी पूर्ण विराम नहीं होता है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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