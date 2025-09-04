'कहीं पर जश्न, कहीं पर मातम...', GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
देश

'कहीं पर जश्न, कहीं पर मातम...', GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?

GST Council: जीएसटी में किए गए सुधारों के बाद जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष इसके फायदों के बारे में बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर तंज कसने में लगा है. जीएसटी सुधारों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 04, 2025, 03:35 PM IST
Mallikarjun Kharge: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक जीएसटी में कई तरह के सुधार किए गए. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी नहीं लगेगी. हालांकि जीएसटी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में पहली बार किसानों पर टैक्स लगा है. सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था. इसलिए हमने भाजपा के इस GST को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं. 

बीजेपी ने किया था विरोध
खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ''कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी, हमने जीएसटी के जटिल कंप्लायंस को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिससे एमएसएमई और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे. 28 फरवरी 2005 को कांग्रेस-यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी, 2011 में ही जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए थे तब भाजपा ने इसका विरोध किया था, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जीएसटी का विरोध किया था. आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो.

जीएसटी को दिया नया नाम
इसके अलावा लिखा कि ''देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है, इस मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था, दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेंसिल-किताबें, ऑक्सीजन, इंशोरेशन और अस्पताल के खर्च जैसी रोज इस्तेमाल करने वाले वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया गया. इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' का नाम दिया. कुल जीएसटी का दो-तिहाई यानी 64 प्रतिशत हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई है.

कही ये भी बात
वहीं, पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स वसूली में 240 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और जीएसटी वसूली में 177 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिर में लिखा, ''ये अच्छा है कि सरकार की 8 वर्ष देर से ही सही जीएसटी पर कुंभकर्णी नींद खुली और उन्होंने जागकर रेट रेशनलाइजेशन की बात की है. सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है.  (आईएएनएस)

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

Mallikarjun Kharge

