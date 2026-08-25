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'पीछे के दरवाजे से आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार', केंद्र पर खरगे ने साधा निशाना; पीएम से पूछे 3 सवाल

मल्लिकार्जुन खरने ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण खत्म करने का काम किया जा रहा है. खरगे ने सरकार से पूछा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ?

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 25, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:28 PM IST
'पीछे के दरवाजे से आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार', केंद्र पर खरगे ने साधा निशाना; पीएम से पूछे 3 सवाल
Image Credit: आरक्षण के मुद्दे पर खरगे ने सरकार को घेरा. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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