तो क्या विपक्ष में पड़ गई फूट? ममता-अखिलेश ने कांग्रेस को दिया झटका, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
Advertisement
trendingNow12894213
Hindi Newsदेश

तो क्या विपक्ष में पड़ गई फूट? ममता-अखिलेश ने कांग्रेस को दिया झटका, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग

Split in Opposition: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को लेकर बनने वाली संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) पर विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है और ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी रास्ता अलग कर लिया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तो क्या विपक्ष में पड़ गई फूट? ममता-अखिलेश ने कांग्रेस को दिया झटका, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग

JPC on Bill on Dismissal of PM and CMs: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन की जेल के बाद 31वें दिन पद से हटाने वाले विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) के पास भेज दिया गया है. लेकिन, इस कमेटी को लेकर अब विपक्ष में मतभेद हो गया है और ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी रास्ता अलग कर लिया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) और समाजवादी पार्टी (SP) ने इसे एक तमाशा बताते हुए घोषणा किया है कि वे इन विधेयकों और संविधान संशोधन पर जेपीसी में शामिल नहीं होंगी. टीएमसी ने तो पहले ही जेपीसी का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन सपा के इस फैसले ने विपक्षी एकता के हित में कांग्रेस पर भी ऐसा ही करने का दबाव बढ़ा दिया है.

तो क्या कांग्रेस को मजबूरी में लेना पड़ेगा फैसला?

तृणमूल कांग्रेस के साथ जेपीसी से खुद का रास्ता अलग करने के समाजवादी पार्टी (सपा) के फैसले ने विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है. अब, कांग्रेस के नेता भी पार्टी के अंतिम रुख को लेकर अनिश्चित हैं और सोच रहे हैं कि क्या एकजुटता की खातिर नेतृत्व को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा. जबकि, अब तक कांग्रेस इस समिति में शामिल होने के पक्ष में थी.

Add Zee News as a Preferred Source

टीएमसी ने खुद को जेपीसी से क्यों किया अलग?

तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, 'मोदी गठबंधन द्वारा एक 'असंवैधानिक विधेयक' की जांच के लिए इस संयुक्त संसदीय समिति के गठन पर जोर देना, SIR से ध्यान भटकाने के लिए किया गया एक हथकंडा है. किसी को तो इस हथकंडे को हथकंडा कहना ही था. मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया.'

अब अखिलेश यादव ने क्या दिया तर्क?

टीओआई से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'सपा जेपीसी का हिस्सा न बनने के मुद्दे पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी है.' उन्होंने कहा, 'इस विधेयक का मूल विचार ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह विधेयक पेश किया है (गृह मंत्री अमित शाह), उन्होंने पहले भी कई मौकों पर अपने ही मामले का हवाला देते हुए दावा किया है कि उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया है. इसका मतलब है कि किसी को भी आपराधिक मामलों में फंसाया जा सकता है. तो फिर इस विधेयक का क्या मतलब है?' अखिलेश यादव ने कहा कि इससे यह भी पता चलता है कि आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जैसे सपा नेता कैसे जेल पहुंच गए.

उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक भारत की संघीय व्यवस्था के साथ टकराव पैदा करते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस ले सकेंगे और केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि कानून-व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है. केंद्र केवल सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों को ही देख पाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sumit Rai

देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्न...और पढ़ें

TAGS

TMCSPMamata BanerjeeAkhilesh Yadav

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;