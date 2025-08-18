बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी 5000 रुपये

Shramshree Scheme For West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए 'श्रमश्री' नाम की योजना का ऐलान किया है. सरकार योजना के तहत उन कामगारों को वापस बंगाल बुलाना चाहती है जो दूसरे राज्यों में हैं और बंगाली भाषा बोलने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को आर्थिक मदद देगी.

श्रमश्री को लेकर ममता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाली बोलने की वजह से दूसरे राज्यों ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया. पश्चिम बंगाल के 22 लाख प्रवासी कामगार दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं. आज उन्हें बंगाली बोलने की वजह से परेशानी हो रही है. प्रवासी कामगारों के लिए एक नई योजना 'श्रमश्री' जल्द ही पश्चिम बंगाल में शुरू होगी. प्रवासी कामगार बंगाल लौटेंगे, सरकार उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर साल भर के लिए हर महीने 5000 रुपये देगी. यह योजना श्रम विभाग के तहत शुरू होगी, यह सिर्फ बंगाली प्रवासी कामगारों के लिए है.'

West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Due to speaking Bengali, other states declared them criminals. 22 lakh migrant workers from West Bengal are working in other states. Today, they are suffering for speaking Bengali. A new scheme for migrant workers, Shramshree will soon start… pic.twitter.com/YIZGvdKN2b — ANI (@ANI) August 18, 2025

हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है, 'श्रमश्री'. इसके तहत 5000 रुपये की मासिक मदद दी जाएगी. वापसी के बाद 12 महीने तक नए काम की व्यवस्था होने तक यह मदद दी जाएगी. इसके अलावा उत्कर्ष बांग्ला में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. कर्मश्री में उन्हें जॉब कार्ड दिए जाएंगे. बनर्जी ने कहा, 'बंगाल के सभी 2.24 मिलियन श्रमिक जो वर्तमान में राज्य से बाहर हैं, 'श्रमश्री' का लाभ उठा सकेंगे. जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है, वे रजिस्ट्रेशन कराकर इसका फायदा उठा सकते हैं.'

श्रमश्री के अलावा क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

इसके अलावा अतिरिक्त लाभों में कर्ज की सुविधाएं, खाद्यसाथी राशन कार्ड, स्वास्थ्यसाथी स्वास्थ्य कवरेज, बेघर लोगों के लिए सामुदायिक कोचिंग केंद्रों में आवास और बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी शामिल होंगे. जो लोग इस योजना के फायदा ले रहे हैं वे लाभार्थी कन्याश्री और शिक्षाश्री योजनाओं के लिए भी पात्र होंगे.

भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रताड़ित

इस योजना की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों पर बंगाली भाषियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2700 परिवारों को दूसरे राज्यों में गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. कुछ ही दिनों में राज्य में लौटने वाले लोगों की संख्या लगभग 10000 हो गई है, जो लोग प्रताड़ित होकर लौटे हैं, उन्हें 5000 रुपये मिलेंगे.'