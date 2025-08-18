बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी 5000 रुपये
Advertisement
trendingNow12886900
Hindi Newsदेश

बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी 5000 रुपये

Shramshree Scheme: ममता बनर्जी ने उन बंगालियों के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान किया है जो दूसरे राज्यों में हैं और भाषा के आधार पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं. सरकार अब ऐसे कामगारों वापस बुलाकर आर्थिक मदद देगी.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी 5000 रुपये

Shramshree Scheme For West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए 'श्रमश्री' नाम की योजना का ऐलान किया है. सरकार योजना के तहत उन कामगारों को वापस बंगाल बुलाना चाहती है जो दूसरे राज्यों में हैं और बंगाली भाषा बोलने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को आर्थिक मदद देगी.

श्रमश्री को लेकर ममता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाली बोलने की वजह से दूसरे राज्यों ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया. पश्चिम बंगाल के 22 लाख प्रवासी कामगार दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं. आज उन्हें बंगाली बोलने की वजह से परेशानी हो रही है. प्रवासी कामगारों के लिए एक नई योजना 'श्रमश्री' जल्द ही पश्चिम बंगाल में शुरू होगी. प्रवासी कामगार बंगाल लौटेंगे, सरकार उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर साल भर के लिए हर महीने 5000 रुपये देगी. यह योजना श्रम विभाग के तहत शुरू होगी, यह सिर्फ बंगाली प्रवासी कामगारों के लिए है.'

हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है, 'श्रमश्री'. इसके तहत 5000 रुपये की मासिक मदद दी जाएगी. वापसी के बाद 12 महीने तक नए काम की व्यवस्था होने तक यह मदद दी जाएगी. इसके अलावा उत्कर्ष बांग्ला में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. कर्मश्री में उन्हें जॉब कार्ड दिए जाएंगे. बनर्जी ने कहा, 'बंगाल के सभी 2.24 मिलियन श्रमिक जो वर्तमान में राज्य से बाहर हैं, 'श्रमश्री' का लाभ उठा सकेंगे. जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है, वे रजिस्ट्रेशन कराकर इसका फायदा उठा सकते हैं.'

यह भी पढ़ें: टूरिस्ट की भीड़ से अबतक दूर है पश्चिम बंगाल का ये हिल स्टेशन, एवरेस्ट और कंचनजंगा का होता है सीधा दीदार

श्रमश्री के अलावा क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

इसके अलावा अतिरिक्त लाभों में कर्ज की सुविधाएं, खाद्यसाथी राशन कार्ड, स्वास्थ्यसाथी स्वास्थ्य कवरेज, बेघर लोगों के लिए सामुदायिक कोचिंग केंद्रों में आवास और बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी शामिल होंगे. जो लोग इस योजना के फायदा ले रहे हैं वे लाभार्थी कन्याश्री और शिक्षाश्री योजनाओं के लिए भी पात्र होंगे.

भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रताड़ित

इस योजना की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों पर बंगाली भाषियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2700 परिवारों को दूसरे राज्यों में गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. कुछ ही दिनों में राज्य में लौटने वाले लोगों की संख्या लगभग 10000 हो गई है, जो लोग प्रताड़ित होकर लौटे हैं, उन्हें 5000 रुपये मिलेंगे.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

West BengalMamata Banerjee

Trending news

पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
;