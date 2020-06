ममता बनर्जी की मोदी सरकार से अपील, प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपये दें

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) केंद्र सरकार से अपील की है कि वह कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दे.

बुधवार को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लोग जिन आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि वह प्रवासी मजदूरों समेत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे. उन्होंने कहा कि इसके लिए पीएम-केयर्स के फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है.

People have been facing economic hardship of unimaginable proportions bcz of the ongoing pandemic. I appeal to Central Govt to transfer ₹10,000 each as one-time assistance to migrant labourers including people in unorganized sector. A portion of PM-CARES could be used for this.

