Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /चाहते हो मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन तुम्हारा अंत देखकर ही मरूंगी, ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला

'चाहते हो मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन तुम्हारा अंत देखकर ही मरूंगी', ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला

ममता बनर्जी ने TMC में मची बगावत और मदन मित्रा के बागी गुट में जाने पर BJP को आड़े हाथों लिया है. दीदी ने कहा कि BJP चाहती है उन्हें हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन वह उनका अंत देखकर ही दम लेंगी.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 16, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:54 AM IST
'चाहते हो मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन तुम्हारा अंत देखकर ही मरूंगी', ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जेवर एयरपोर्ट के आसपास अब क्या बनने जा रहा है? बोर्ड ने दे दी बड़ी मंजूरी
Noida News6 min ago
2
crude oil7 min ago
3
toaster fire accident14 min ago
4
Dhamaal 417 min ago
5
weather update21 min ago