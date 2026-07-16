'चाहते हो मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन तुम्हारा अंत देखकर ही मरूंगी', ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला

Mamata Banerjee Bengal Politics: बंगाल की राजनीति में इस समय जबरदस्त भूचाल आया हुआ है. तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी गुट का दामन थाम लिया है. इस बड़े झटके के बाद TMC चीफ ममता बनर्जी ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. ममता ने एक फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि वे लोग चाहते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूं. मैं उनका सियासी अंत देखकर ही दम लूंगी.
TMC में मची इस बगावत पर ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन्हें पार्टी छोड़कर जाना है, वे शौक से जा सकते हैं. मदन मित्रा के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के कैंप में शामिल होने के तुरंत बाद ममता ने यह बयान दिया. मदन मित्रा ने पार्टी छोड़ते हुए कहा था कि उन्होंने विधानसभा में सिर्फ अपना कमरा बदला है, दिल नहीं. लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी छोड़ने वाले लोग सिर्फ डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं. ममता ने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि वह इन गद्दारों की तरफ से माफी मांगती हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए अपना जमीर नहीं बेचा है.
"अभिषेक बनर्जी तो सिर्फ एक बहाना हैं"
मदन मित्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को छह महीने के लिए पद से हटाने की मांग की थी, जिसे माना नहीं गया. इस पर सफाई देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को तो बस एक बहाना बनाया जा रहा है. असल बात यह है कि मदन मित्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को जांच एजेंसी ने समन भेजा था, जिसके बाद वह डर गए. ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके परिवार को परेशान किया गया, अगर अभिषेक चाहते तो समझौता करके राहत पा सकते थे, लेकिन वह मैदान छोड़कर भागे नहीं. ममता ने कहा कि जिस तरह से अभिषेक ने यह लड़ाई लड़ी है, उसके बाद उनकी सारी गलतियां माफ हैं.
डरपोक लोग बदल रहे हैं पाला
ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जो नेता आज बागी गुट या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, वो जांच एजेंसियों के डर से ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने समझौता किया है, उनके पास छिपाने के लिए बहुत सारे बैग और सूटकेस हैं. ममता ने याद दिलाया कि आज भी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर उनके पास 18 सांसद हैं. जो लोग इस 'सेटिंग कंपनी' में शामिल हो रहे हैं, वे सिर्फ पुलिस और जेल के डर से भाग रहे हैं.
नेताओं का टूट रहा है मानसिक हौसला
मदन मित्रा के पार्टी छोड़ने पर टीएमसी के सीनियर नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने भी अपना दुख जताया. उन्होंने कहा कि मदन मित्रा को पार्टी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उनके परिवार और बच्चों को जांच के नाम पर परेशान किया गया, तो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन और हौसला खो दिया. इसी डर की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया. कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में अब आर-पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी डटकर खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं.