'मुझे रोकना है तो मुझे मारना होगा...,' बागी गुट को ममता बनर्जी की दो टूक चुनौती, चंद्रिमा भट्टाचार्य को भी घेरा

Mamata Banerjee statement: 4 मई को आए चुनावी नतीजों में टीएमसी की करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई, फिर बागियों ने बड़ी टूट के साथ राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद ले लिया. तृणमूल भवन पर बागी गुट का कब्जा होने से भड़की ममता बनर्जी ने 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बागियों को गद्दार बताते हुए, उन्हे दो टूक जवाब दिया. ममता बनर्जी ने पार्टी की बगावत पर नाराजगी जताते हुए उनका साथ छोड़कर जाने वाले सभी नेताओं को लालची, अवसरवादी और डर का शिकार बताया.
बागी गुट का कहना है कि असली तृणमूल कांग्रेस ऋतब्रत बनर्जी के धड़े वाली है, अरूप रॉय जिसके चेयरपर्सन हैं. बागी धड़े पर जमकर लानत भेजने के बाद ममता बनर्जी ने कभी अपनी बेहद करीबी रहीं चंद्रिमा बनर्जी के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने पर भी तंज कसा. आपको बताते चलें कि टीएमसी विधायक दल के दो टुकड़े होने के बाद 3 जून को ममता बनर्जी ने चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, उन्होंने भी 'दीदी' का साथ छोड़ दिया.
ममता बनर्जी ने कहा, 'आज इस्तीफा देने वाली महिला (चंद्रिमा भट्टाचार्य) ने यह फैसला रातोंरात नहीं लिया. वह काफी समय से पार्टी छोड़ने की योजना बना रही थीं, क्योंकि उनके बेटे ने पहले ही पार्टी ज्वाइन कर ली थी. खैर, जो हुआ सो हुआ. कोई भी पार्टी सिर्फ एक या दो लोगों पर निर्भर नहीं होती. वो अपने कार्यकर्ताओं और जनता पर निर्भर होती है. ऐसे कई मिसालें हैं जब कुछ लोग बीजेपी द्वारा गिरफ्तारी के डर से कई दिनों तक मेरे सुरक्षा घेरे में रहा. तब मैंने उन्हें शरण दी. भोजन और सहायता प्रदान की. वो मुझे छोड़ गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.'
Kolkata: Trinamool Congress chief Mamata Banerjee says, "The person (Chandrima Bhattacharya) who resigned today did not make this decision overnight. She had been planning to leave the party for a long time because her son had already joined that party. So be it. No political… pic.twitter.com/cfxGFqJXsM
— ANI (@ANI) July 4, 2026
ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने टीएमसी के चुनाव चिन्ह, राम मंदिर, पुलिस के दुरुपयोग और TMC नेताओं पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर घेरा.
ममता बनर्जी ने कहा, 'पार्टी का चुनाव चिह्न मैंने दिलाया था. उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं. 2026 के चुनाव में बागियों के नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर मैंने किए थे. चुनाव के सिर्फ दो महीने बाद ही आप कैसे गद्दार बन गए? इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए. आप इस समय बीजेपी के साथ हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी विरोधी है.'
ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद अब उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब उनके आवास स्थित पार्टी कार्यालय ही तृणमूल कांग्रेस का मुख्य कार्यालय होगा.
'4 मई दीदी गई' वाला बीजेपी का चुनावी नारा सच साबित होने के बाद टीएमसी के नेताओं में पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था मानो वो किसी होड़ में बदल गया है. असंतुष्ट विधायकों ने ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी टीएमसी को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे थे.
अब तक 60 से अधिक विधायक, 20 से ज्यादा लोकसभा सांसद और कम से कम 3 राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं. लेटेस्ट यानी ताजा मामले की बात करें तो 4 जुलाई को चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के कुछ ही सप्ताह बाद इस्तीफा दे दिया. हालांकि अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान रहेगा, लेकिन उन्होंने पार्टी में विश्वास की कमी को अपने फैसले की वजह बताया.
उन्होंने एक लाइन में बड़ी सुंदर बात कहते हुए ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया- चंद्रिमा ने कहा, 'जहां पर भरोसा नहीं होता, जहां विश्वास नहीं होता, वहां काम करना संभव नहीं है. इसी वजह से हमने इस्तीफा दिया.'