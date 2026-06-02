क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट

15 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी इस समय सबसे बड़े संकट से घिरी हैं. ये संकट चुनाव में उनकी हार से भी बड़ा है.

जिस दीदी ने करीब 28 साल पहले कांग्रेस से बगावत कर अपनी एक नई पार्टी बनाई, उसे आगे बढ़ाया और सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, आज उनकी वही पार्टी जब 15 साल बाद सत्ता से दूर हो गई तो उसके उनसे छिन जाने का दावा किया जा रहा है. विधायकों की बगावत के बाद तृणमूल कांग्रेस में न सिर्फ टूट का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी, पार्टी का नाम और पार्टी की पहचान—सब कुछ जाने की आशंका भी पैदा हो गई है.

ममता से नाराज टीएमसी का बड़ा गुट

ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी विधायकों का एक बड़ा गुट ममता बनर्जी से नाराज बताया जा रहा है. वे ममता बनर्जी की जगह किसी दूसरे नेता को चुनने की तैयारी में हैं. मतलब, पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और अब पार्टी पर नियंत्रण खोने का डर है. खुद ममता बनर्जी ने भी ऐसी आशंका जताई है. अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के साथ भी उद्धव ठाकरे वाला 'खेला' होगा?

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राजनीति में सत्ता हासिल करना कठिन होता है, लेकिन उससे भी कठिन होता है अपने ही बनाए संगठन को सत्ताहीन होने के बाद भी एकजुट बनाए रखना. क्योंकि कई बार किले बाहर से नहीं टूटते, अंदर से दरकते हैं। तृणमूल कांग्रेस भी अंदर से दरक रही है.

विधायकों ने की सीक्रेट मीटिंग

दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 80 में से 50 विधायक ममता बनर्जी से नाराज हैं. कुछ दिन पहले टीएमसी छोड़ने वाले रिजू दत्ता का दावा है कि असंतुष्ट विधायकों ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी.

जिन नेताओं को ममता बनर्जी ने टिकट दिया, चुनाव लड़वाया और जो टीएमसी के सिंबल पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिन्होंने वर्षों तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम किया, उन्हें भी अब ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं रहा. इस अविश्वास की पृष्ठभूमि क्या है, वह हम आपको बताते हैं.

चुनाव हारने के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय को एक प्रस्ताव भेजा.

विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के तहत इस प्रस्ताव पर सभी विधायकों के हस्ताक्षर मांगे. टीएमसी ने हस्ताक्षर वाला लेटर भेजा. टीएमसी विधायकों में अविश्वास की शुरुआत यहीं से हुई.

नहीं पहुंचे थे 60 विधायक, बैठक स्थगित

इस बीच 31 मई को ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की एक आधिकारिक बैठक बुलाई, जिसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे और ममता बनर्जी ने बैठक स्थगित कर दी.

इसके बाद टीएमसी के दो विधायक—ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने इसकी शिकायत स्पीकर से भी कर दी.

इस बगावत के तुरंत बाद टीएमसी ने अनुशासनहीनता और पार्टी-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर इन दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया.

टीएमसी से बगावत करने वाले उन्हीं ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में यह गुप्त बैठक हुई थी.

ममता ने बीजेपी पर लगाया आरोप

राजनीति में अक्सर वही होता है, जिसकी खबर करने वाले को भी नहीं होती. ऋतब्रत बनर्जी पार्टी से बाहर हैं और वे पार्टी में टूट की खबरों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी साफ-साफ कह रही हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों को पार्टी से अलग करने के लिए ईडी-सीबीआई की कार्रवाई और गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं. विधायकों को डराया जा रहा है कि अगर वे बागी गुट में शामिल नहीं हुए, तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ हिंसा होगी या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. यही आरोप लगाकर ममता बनर्जी सोमवार को भी मीडिया के सामने आई थीं और आज भी उन्होंने बीजेपी पर यही आरोप लगाया.

ममता बनर्जी ने फिर से जमीन से शुरुआत करने की जो बात कही है, वह उनके एक्शन में भी दिखा. टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए हमलों के खिलाफ मंगलवार को धरना-प्रदर्शन किया गया था. इसी दौरान धरना मंच पर बैठने के कुछ ही देर बाद कुणाल घोष की तबीयत अचानक खराब हो गई. कुणाल घोष को अस्वस्थ देखते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत अपने हाथ में पंखा थाम लिया.

क्यों हो रही बगावत?

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति यही लगाव और जुड़ाव ममता बनर्जी की पहचान भी रहा है. लेकिन पार्टी के कुछ विधायकों को अब ममता बनर्जी के नीतिगत फैसले सही नहीं लग रहे हैं. यही कारण है कि पार्टी में बगावत हो रही है. ममता इसके लिए साफ तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है.

ममता बनर्जी की बातों से इतना तो स्पष्ट है कि उनकी पार्टी के अंदर खेला चल रहा है. अब सवाल यह है कि अगर 80 में से 50 विधायक अलग हो जाते हैं, तो क्या पार्टी टूट जाएगी? क्या ममता बनर्जी से उनकी पार्टी का नाम और सिंबल भी छिन जाएगा? इसे कानूनी तौर पर समझना होगा.

भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल को कानूनी रूप से तोड़ने या उसका किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए सदन में मौजूद उस दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए.

अगर दो-तिहाई विधायक एक साथ पार्टी से अलग हो जाते हैं, तो उनकी सदस्यता बच जाएगी. लेकिन पार्टी में औपचारिक टूट मानी जाने के लिए दो-तिहाई सांसदों का अलग होना भी जरूरी है.

अगर दो-तिहाई सांसद और विधायक, दोनों ही बागी हो जाते हैं, तो चुनाव आयोग यह फैसला करेगा कि पार्टी का नाम और सिंबल किसके पास रहेगा.

2022 में जब शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तब भी यही हुआ था. चुनाव आयोग ने फैसला दिया था कि विधायकों और सांसदों का बहुमत जिस गुट के पास होगा, वही "असली पार्टी" मानी जाएगी. इसी आधार पर एकनाथ शिंदे गुट को "शिवसेना" का नाम और "तीर-कमान" चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था.

अंतर समझिए. चुने हुए जनप्रतिनिधियों का बहुमत चाहिए, पार्टी के पदाधिकारियों का बहुमत नहीं. टीएमसी में बगावत भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ही कर रहे हैं.

अब अगर टीएमसी के बागी विधायक इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या-क्या साबित करना होगा, वह भी जानिए.

क्या है राज्य का सियासी गणित

टीएमसी के 80 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. इन 80 में से 2 विधायकों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है. यानी अब बागियों को 78 विधायकों में से 52 विधायकों का समर्थन चाहिए. दावा किया जा रहा है कि 50 विधायक बगावत कर रहे हैं. विधानसभा के भीतर स्पीकर यह जांच करेंगे कि असली राजनीतिक दल कौन-सा है.

टीएमसी के 28 सांसद हैं. इनमें से 19 सांसदों को बागी गुट के साथ आना होगा. इसके बाद ही वे चुनाव आयोग के पास जाकर पार्टी और उसके चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश कर सकते हैं.

राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं. इनमें से 9 सांसदों का भी बागी गुट के साथ जाना जरूरी होगा. हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद ममता बनर्जी और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं. रिजू दत्ता के दावों के मुताबिक, टीएमसी के करीब 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं. वरिष्ठ सांसद काकोली घोष भी खुलकर पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा चुकी हैं.

राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ सुदीप्त कवीराज ने कहा है कि, "राजनीतिक दल केवल चुनाव हारने से कमजोर नहीं होते. असली कमजोरी तब दिखती है, जब उनके कार्यकर्ता पार्टी और नेतृत्व को बचाने के बजाय सबसे पहले खुद को सुरक्षित करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं." टीएमसी में वही हो रहा है.

ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती

सत्ता जाने के बाद टीएमसी के विधायक और सांसद बागी तेवर दिखा रहे हैं. ममता बनर्जी पहली बार ऐसी विकट स्थिति का सामना कर रही हैं, जब से उन्होंने पार्टी बनाई, तब से लोग उनके साथ जुड़ते रहे. टीएमसी छोड़ने वाले गिनती के कुछ नेताओं को छोड़ दें, तो लगभग हर दल से नेता टीएमसी में शामिल ही हुए. उन्होंने ममता को अपना नेता माना और ममता ने अपने हिसाब से पार्टी चलाई. लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद जब इस बार टीएमसी सत्ता से दूर हुई, तो विधायक बागी हो गए. आज जिस स्थिति का सामना ममता बनर्जी कर रही हैं, वैसी ही स्थिति दूसरे दलों के साथ भी हो चुकी है.

पार्टी पर कब्जे की कहानी काफी पुरानी है. 90 के दशक में आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ था. वहां एन.टी. रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी लेकिन 1995 में उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने ही पार्टी और सरकार, दोनों पर कब्जा कर लिया था.

2022-23 में महाराष्ट्र में शिवसेना भी टूटी थी.बाला साहेब ठाकरे ने यह पार्टी बनाई थी. उद्धव ठाकरे उसके उत्तराधिकारी थे. लेकिन कभी बाला साहेब के बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने पार्टी और उसके चुनाव चिह्न, दोनों पर अपना दावा स्थापित कर लिया.

2024 में शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, में भी टूट हुई और पार्टी का नाम तथा चुनाव चिह्न, दोनों बागी नेताओं के पास चले गए. 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी और ममता बनर्जी ने भी 1998 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी.

शरद पवार की पार्टी पर उनके भतीजे अजीत पवार ने कब्जा कर लिया. ममता बनर्जी को भी आज वैसी ही चुनौती उन विधायकों से मिल रही है, जिन्हें उन्होंने खुद बड़ा नेता बनाया.

राजनीति में महत्वाकांक्षा वह शक्ति है, जो नेताओं को शिखर तक पहुंचाती है. लेकिन यही महत्वाकांक्षा जब सीमाएं लांघती है, तो दलों को तोड़ती है, रिश्तों को बदलती है और सत्ता के समीकरणों को उलट देती है. टीएमसी में बगावत के बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह ऋतब्रत बनर्जी का है.

जब बंगाल में लेफ्ट का शासन था, तब ऋतब्रत बनर्जी ने छात्र राजनीति की शुरुआत लेफ्ट के साथ की थी. वे एसएफआई के सदस्य थे. 2014 में CPIM ने उन्हें महज 35-36 वर्ष की उम्र में राज्यसभा सांसद बना दिया था. लेकिन जैसे-जैसे लेफ्ट कमजोर होने लगी, उनके विचार बदले और वे पार्टी के खिलाफ जाने लगे. इसके बाद CPIM ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. फिर वे सत्ताधारी टीएमसी में शामिल हो गए. टीएमसी की ओर से वे राज्यसभा सांसद बने. इस बार वे विधायक भी बने हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है.

निष्कासन के बाद दावा किया जा रहा है कि ऋतब्रत बनर्जी ही उस बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी के लिए चुनौती बना हुआ है. और इस चुनौती की जड़ में दो महत्वपूर्ण कारण हैं. पहला, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी और दूसरा, अभिषेक बनर्जी की दखलअंदाजी. जो लोग बरसों से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के संकेतों और संदेशों के आधार पर राजनीति करते रहे हैं, उन्हें अब ममता और अभिषेक के फैसले सही नहीं लग रहे हैं.



ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, तो कई नेताओं में नेता प्रतिपक्ष बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई है. हालांकि, ऐसी ही महत्वाकांक्षा की वजह से 1998 में ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी. लेकिन इतिहास का एक क्रूर नियम है कि जो पार्टियां किसी बड़ी पार्टी से बगावत करके और उसके टुकड़े करके पैदा होती हैं, एक समय के बाद उनके अपने ही हिस्सेदार वही इतिहास उनके साथ दोहराते हैं. आज ममता बनर्जी के साथ भी कमोबेश वही हो रहा है.