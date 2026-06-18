/ममता को अब कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका, ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे नेता विपक्ष

इसी चिट्ठी से पूरा बवाल खड़ा हुआ. ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा समेत कई विधायकों ने चिट्ठी की वैधता पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि विधायकों के साइन फर्जी हैं. बैठक में कोई प्रस्ताव ही पास ही नहीं हुआ. इन्हीं आरोपों से बौखलाईं ममता ने ऋतब्रत और संदीपन को पार्टी से निकाल दिया. बाद में इन्होंने अलग गुट बना लिया. ऋतब्रत ने 58 विधायकों के समर्थन के साथ नेता विपक्ष के पद पर दावा कर दिया. स्पीकर ने संख्या बल के आधार पर उन्हें नेता विपक्ष बना दिया. इसी फैसले के खिलाफ ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया.