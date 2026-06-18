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ममता को अब कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका, ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे नेता विपक्ष

ममता बनर्जी को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने नेता विपक्ष के रूप में ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता देने के फैसले को सही ठहराया है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 18, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:26 PM IST
ममता को अब कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका, ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे नेता विपक्ष

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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