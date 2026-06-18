/ममता को अब कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका, ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे नेता विपक्ष

ममता बनर्जी को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने नेता विपक्ष के रूप में ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता देने के फैसले को सही ठहराया है. ममता ने विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस के ऋतब्रत को नेता विपक्ष का दर्जा दिए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. आज कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराते हुए ममता की याचिका को खारिज कर दिया.
ममता बनर्जी के सितारे 4 मई से ही गर्दिश में चल रहे हैं. चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली. महज 80 सीटें ही उनके खाते में आईं. जनता के फैसले को शुरू में तो ममता ने खारिज करते हुए चुनाव परिणाम को ही मानने से खारिज कर दिया. उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को जमकर सुनाया. इस्तीफा न देने पर भी अड़ गईं. शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद टीएमसी में बगावत होने लगी. 6 मई को ही ममता ने अपने विश्वासपात्र शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक बनाने के सिलसिले में स्पीकर को चिट्ठी भेजी.
इसी चिट्ठी से पूरा बवाल खड़ा हुआ. ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा समेत कई विधायकों ने चिट्ठी की वैधता पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि विधायकों के साइन फर्जी हैं. बैठक में कोई प्रस्ताव ही पास ही नहीं हुआ. इन्हीं आरोपों से बौखलाईं ममता ने ऋतब्रत और संदीपन को पार्टी से निकाल दिया. बाद में इन्होंने अलग गुट बना लिया. ऋतब्रत ने 58 विधायकों के समर्थन के साथ नेता विपक्ष के पद पर दावा कर दिया. स्पीकर ने संख्या बल के आधार पर उन्हें नेता विपक्ष बना दिया. इसी फैसले के खिलाफ ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया.
चुनाव हारने के बाद से ममता पर चौतरफा मुसीबत आ गई है. सबसे ज्यादा निशाने पर रहे हैं ममता के प्रिय अभिषेक बनर्जी. उन पर अंडे फेंके गए, पथराव तक हुआ. इसके बाद तो पूरे राज्य में जगह-जगह टीएमसी नेताओं को लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया. कई नेताओं पर लोगों ने अंडे फेंके. आज ममता के पीएसओ को भी बदल दिया गया. इस फैसले पर भी उन्होंने बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया.