Advertisement
trendingNow13058689
Hindi NewsदेशAI का इस्तेमाल करके SIR किया जा रहा...., पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब

'AI का इस्तेमाल करके SIR किया जा रहा....,' पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब

Mamata Banerjee On SIR: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR पर टिप्पणी करते हुए इसे बड़ा घोटाला बताया. उन्होंने कहा कि AI तकनीक का इस्तेमाल करके SIR  किया जा रहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 30, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'AI का इस्तेमाल करके SIR किया जा रहा....,' पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रहे SIR को लेकर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है. सीएम ने दावा किया कि प्रदेश में SIR प्रक्रिया के चलते लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही बुजुर्ग लोगों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पार्टी सोनार बांग्ला का वादा करते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों को पीटा जाता है.  

'SIR एक बेहद बड़ा घोटाला है...'

ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा,' SIR एक बेहद बड़ा घोटाला है. AI तकनीक का इस्तेमाल करके SIR  किया जा रहा है.' सीएम ने दावा किया कि यहां की जनता भाजपा को पश्चिमं बंगाल में सरकार नहीं बनाने देगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा,' अगर वोटर लिस्ट से एक भी लीगल वोटर का नाम हटा तो उनकी पार्टी TMC दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करेगी. उन्होंने कहा,' भाजपा कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं. अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई, उसके पीछे कौन था? भाजपा सिर्फ SIR के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है.'  

ये भी पढ़ें-  अहमदाबाद में पुराने विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी  

Add Zee News as a Preferred Source

 

बंगाल दौरे पर अमित शाह 

बता दें कि ममता बनर्जी का बयान ऐसे समय पर आया है जब गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं. उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में TMC पर आरोप लगाया कि ये सरकार घुसपैठ को नहीं रोक सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सकार बनती है तो एक परिंदा भी नहीं मार पाएगा. उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा देश से गरीबी हटाने का काम कर रही है. 

ये भी पढ़ें- पूर्वोत्तर में खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... असम-त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किए आतंकी संगठन से जुड़े 11 लोग

 

'मैं सभी धर्मों पर विश्वास करती हूं...'

ममता बनर्जी ने इससे पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा था,' कई लोगों का कहना है कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं सेक्युलर हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं. मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है. हम सभी जाति-धर्मों से प्यार करते हैं. यही हमारी विचारधारा है. हर व्यक्ति को अपना लोकतांत्रिक अधिकार है. धर्म व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन त्योहार सभी के लिए हैं.' सीएम ने आगे कहा,' मैं सभी धर्मों के कार्यक्रमों में जाती हूं, जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मैं ईद के कार्यक्रम में जाती हूं तो कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Bengal politics

Trending news

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया