'BJP से चुनाव लड़कर दिखा दें…', TMC के बागी सांसदों को ममता बनर्जी की चुनौती; लेकिन किसे कहा- Thank You?

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव के बाद से ही सियासी पारा हाई है. टीएमसी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए बागी रुख अपनाया है. पूर्व मुख्यमंत्री को उन दिग्गजों ने भी झटका दिया, जिन्हें किसी समय पर ममता बनर्जी का करीबी माना जाता रहा है. इस बीच टीएमसी सुप्रीमों ममता बनर्जी ने पार्टी से बागी हुए नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है.
दरअसल, पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने टीएमसी से बागी हुए नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वह बीजेपी में शामिल हो जाएं और फिर चुनाव लड़ें तथा जीतकर दिखाएं. रिपोर्ट्स के अनुसार, टीएमसी सुप्रीमों ने कहा कि गद्दारों को टीएमसी में वापस नहीं आने दिया जाएगा.
बता दें कि टीएमसी से बागी रुख अपनाने वाले नेताओं को ममता बनर्जी देशद्रोही बता चुकी हैं. उन्होंने फिर एक बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बागियों को टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए और उसी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि टीएमसी को भीतर से कमजोर करने वालों के खिलाफ एक्शन जल्द ही लिया जाएगा.
पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं गद्दारों (टीएमसी से बागी हुए नेता) को बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं. उन्होंने जोर देते हुए कहा पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें मतदान करके मुंहतोड़ जवाब देगी. इसके साथ ही ममता बनर्जी ने जान गंवाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया. उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को शहीद बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देती हूं.
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल में टीएमसी के कई विधायकों और सांसदों ने टीएमसी से बागी रुख अपना लिया है.
टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों ने बागी रुख अपनाया और ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना. वहीं, 20 टीएमसी सांसदों ने बागी रुख अपनाते हुए खुद का विलय एनसीपीआई में कर लिया औ एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है.