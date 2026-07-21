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'BJP से चुनाव लड़कर दिखा दें…', TMC के बागी सांसदों को ममता बनर्जी की चुनौती; लेकिन किसे कहा- Thank You?

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने उन टीएमसी नेताओं को चुनौती दी है, जिन्होंने बागी रुख अपना लिया. पूर्व सीएम ने बागियों को चुनौती दी और कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहिए, फिर उन्हें बंगाल की जनता सबक सिखाएगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 21, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:22 PM IST
'BJP से चुनाव लड़कर दिखा दें…', TMC के बागी सांसदों को ममता बनर्जी की चुनौती; लेकिन किसे कहा- Thank You?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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