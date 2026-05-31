अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...अस्पताल पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा

Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सीएम सुवेंदु एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. बदमाशों पर लगातार नकेल कसी जा रही है. इसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर आज शाम कुछ लोगों ने हमला कर दिया. अभिषेक अपने एक कार्यकर्ता के घर मिलने सोनारपुर जा रहे थे. तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की. जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया. जिसे लेकर पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, वे सभी हॉस्पिटल और अथॉरिटी को अभिषेक बनर्जी को एडमिट न करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका इलाज हो.

इलाज में बाधा डालने की कोशिश

उनके इलाज में बाधा डालने की भी कोशिश की गई. बीजेपी सरकार अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव बना रही थी. ममता बनर्जी ने भाजपा को जमकर खरी-खोटी सुनाई और कहा कि अभिषेक को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, तो उन्हें पहले आईटीयू (ITU) में क्यों रखा गया और कई मेडिकल जांच कराने की सलाह क्यों दी गई. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें पुलिस से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. डॉक्टर दुखी हैं, उन पर दबाव है.

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Kolkata, West Bengal: Regarding the attack on TMC MP Abhishek Banerjee, TMC Chairperson Mamata Banerjee says, "Those who are in power are threatening all the hospitals and the maximum authorities not to admit Abhishek Banerjee because they don't want him to be treated...… pic.twitter.com/HP07HX3on6 May 30, 2026

कुणाल घोष ने भी लगाया आरोप

वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन पर पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी की चोटों की गंभीरता को कम दिखाने के लिए दबाव डाला गया. आगे कहा कि हमले के कारण वह गंभीर रूप से घायल हैं, हम उन्हें पहले अस्पताल ले गए, हालांकि, पुलिस प्रशासन ने उन पर इस हमले को हल्के में दिखाने के लिए दबाव डाला.

कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के एक बड़े नेता को पर्याप्त सुरक्षा जानबूझकर न देना भाजपा की बदले की राजनीति दिखाती है. खरगे ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. साथ ही आगे फिर कभी ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. खरगे ने कहा कि राजनीतिक मतभेद किसी भी कीमत पर हिंसा को जायज नहीं बता सकते.