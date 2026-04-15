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West Bengal Election: 'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं', कोलकाता में गरजीं ममता

Assembly Election 2026: ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर जमकर आरोप लगाए. ममता ने कहा कि कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के लिए उनकी कार को रोका गया. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कुछ व्हाट्सऐप स्क्रीनशॉट भी शेयर किए और दावा किया कि यह चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आदेश हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:11 PM IST
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West Bengal Election: 'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं', कोलकाता में गरजीं ममता

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में अब चुनावी तपिश और तेज हो गई है. वार-पलटवार का दौर जमकर देखा जा रहा है. जमीन पर जनता को लुभाने के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों ने कमर कस ली है.इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल चुनिंदा लोगों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने यह आरोप तब लगाया, जब उन्होंने दावा किया कि कोलकाता हवाई अड्डे के पास सुरक्षा जांच के लिए केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी रोक ली थी. तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई और चुनाव निकाय के व्हाट्सऐप निर्देश के कथित स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिसमें पार्टी के नेताओं की गाड़ियों की तलाशी लेने का आदेश दिया गया था. बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. नतीजों का ऐलान 4 मई को होगा.

बंगाल को जलाने आई है बीजेपी

इसे लेकर सीएम ममता ने जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'हमारी लड़ाई सिर्फ BJP के खिलाफ नहीं है. BJP ने संविधान और कानून को छोड़ दिया है और यहां बंगाल को जलाने आई है. चुनावों से ठीक पहले, BJP के सभी लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर BJP में एक भी गिरफ्तारी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हजारों गिरफ्तारियां होंगी. दम दम हवाई अड्डे पर केंद्रीय बल मेरी गाड़ी के पास आए. मैंने उनसे कहा कि आगे बढ़ें और जांच करें. अगर TMC नेताओं की जांच होती है, तो प्रधानमंत्री की जांच क्यों नहीं होगी? गृह मंत्री की गाड़ी की जांच क्यों नहीं होगी? BJP की गाड़ी की जांच क्यों नहीं होगी? क्या चुनाव इसी तरह होंगे? इस देश में क्या हो रहा है? वे देश को खतरे में डाल रहे हैं. केंद्रीय मंत्री यहां पैसे लेकर आते हैं. केंद्रीय बलों की गाड़ियों में क्या-क्या ले जाया जाता है? मुझे यह पता है. अगर आपमें हिम्मत है, तो रोज मेरी गाड़ी की जांच करें.'

TMC का व्हाट्सऐप चैट का दावा

वहीं, चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उसके नेताओं को गाड़ियों की जांच के लिए विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है. पार्टी ने कुछ स्क्रीनशॉट भी जारी किए जो वायरल हो रहे हैं. पार्टी का दावा है कि ये पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के लिए जारी किए गए व्हाट्सऐप निर्देश हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि इस निर्देश में खासतौर से उसके राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की जांच करने का जिक्र किया गया था.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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