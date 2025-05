Tejashwi Yadav: लालू के दादा बनने पर अस्पताल पहुंच गईं ममता, तेजस्वी को दिया 'चुनावी आशीर्वाद'!

Mamata Banerjee Congratulate Tejashwi: बीते कुछ दिनों से चल रहे पारिवारिक कलह के बीच लालू यादव परिवार के लिए मंगलवार की सुबह बड़ी खुशखबरी आई. लालू के छोटे बेटे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं. इस मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तेजस्वी को शुभकामनाएं दीं. कोलकाता में ही तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने बेटे को जन्म दिया है. इस मौके पर पूरा लालू परिवार कोलकाता पहुंचा है.

बच्चा बेहद सुंदर, पूरा परिवार बेहद खुश

मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि तेजस्वी यादव के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है. मेरी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं. यह बच्चा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी के लिए शुभकामनाएं लेकर आया है. बच्चा काफी सुंदर है. ममता ने कहा कि मेरी मुलाकात राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से हुई है. पूरा परिवार बहुत खुश है.

Delighted to share in the joy of Tejashwi Yadav and Rajshri Yadav as they welcome a beautiful baby boy. My warmest wishes and heartfelt blessings to them, to Lalu Ji, and to the entire family. It was a pleasure to meet them today. Seeing both mother and child in good health… pic.twitter.com/aeaaqURbla

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 27, 2025