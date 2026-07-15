Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पहले ममता कांग्रेस छोड़ने के लिए मांगें माफी, दीदी को मिला 21 जुलाई के प्रोग्राम में आने का दिया न्योता, मगर सबसे पुरानी पार्टी ने रखी शर्त

'पहले ममता कांग्रेस छोड़ने के लिए मांगें माफी', दीदी को मिला 21 जुलाई के प्रोग्राम में आने का दिया न्योता, मगर सबसे पुरानी पार्टी ने रखी शर्त

ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर तल्खी बढ़ती नजर आ रही है. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ‘शहीद दिवस’ के मंच पर आने का न्योता देकर खुला राजनीतिक चैलेंज दिया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 15, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:15 AM IST
'पहले ममता कांग्रेस छोड़ने के लिए मांगें माफी', दीदी को मिला 21 जुलाई के प्रोग्राम में आने का दिया न्योता, मगर सबसे पुरानी पार्टी ने रखी शर्त
Image Credit: ममता बनर्जी की फाइल फोटो

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्विमिंग पूल से AI लैब तक...भारत के खिलाफ नई साजिश? लश्कर की नई तैयारी का खुलासा
Lashkar e taiba16 min ago
2
Delhi news19 min ago
3
FIFA World Cup 202627 min ago
4
FIFA World Cup 202641 min ago
5
India Bangladesh Border44 min ago