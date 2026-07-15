'पहले ममता कांग्रेस छोड़ने के लिए मांगें माफी', दीदी को मिला 21 जुलाई के प्रोग्राम में आने का दिया न्योता, मगर सबसे पुरानी पार्टी ने रखी शर्त

पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को होने वाले 'शहीद दिवस' कार्यक्रम से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी को खुला न्योता देते हुए कहा कि अगर उनमें राजनीतिक साहस है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि करीब तीन दशक पहले कांग्रेस छोड़ना उनकी गलती थी. उन्होंने ममता से कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होकर 1993 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की भी अपील की.
कोलकाता के शहीद मीनार पर कांग्रेस के 21 जुलाई कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद शुभंकर सरकार ने कहा कि 21 जुलाई 1993 का आंदोलन भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर तले हुआ था और इस ऐतिहासिक तथ्य को कोई नहीं बदल सकता. उनके मुताबिक, किसी भी नेता को अपने राजनीतिक अतीत का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी वास्तव में अपने राजनीतिक सफर का सम्मान करती हैं तो उन्हें कांग्रेस के मंच पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करें कि कांग्रेस छोड़ने का उनका फैसला गलत था और उसके बाद शहीद मीनार पहुंचकर 21 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि दें, तो इसे राजनीतिक आत्ममंथन और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का मंच सभी के लिए खुला है और ममता चाहें तो वहां आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकती हैं.
21 जुलाई 1993 को मतदाता पहचान पत्र को मतदान के लिए अनिवार्य बनाने की मांग सहित कई मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन किया था. उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस में थीं और इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं. प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद यह दिन बंगाल की राजनीति में एक अहम प्रतीक बन गया. बाद में दिसंबर 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की. तब से टीएमसी हर साल 21 जुलाई को बड़े स्तर पर शहीद दिवस रैली आयोजित करती रही है, जिसे पार्टी अपनी ताकत के प्रदर्शन के रूप में भी पेश करती रही.
हालिया विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति का समीकरण बदल चुका है. टीएमसी अब आंतरिक चुनौतियों और बगावत का सामना कर रही है. इसी बीच पार्टी के बागी गुट ने भी 21 जुलाई को अलग कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है. दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थक गुट को पारंपरिक स्थल विक्टोरिया हाउस के सामने कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली है. इस विवाद पर अब अदालत में सुनवाई चल रही है.
इस बार 21 जुलाई की बरसी केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक दावेदारी का मंच भी बन गई है. कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 1993 का आंदोलन उसकी विरासत है, जबकि टीएमसी वर्षों से इस दिन को अपने सबसे बड़े राजनीतिक आयोजन के रूप में मनाती रही है. ऐसे में शुभंकर सरकार का ममता बनर्जी को कांग्रेस के मंच पर आने और कांग्रेस छोड़ने को 'गलती' मानने का सार्वजनिक न्योता बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है.