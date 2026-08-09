Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /शीशा नहीं होता सिर फट जाता और हम मर जाते... काफिले पर पत्थर से हमले पर बोलीं ममता बनर्जी

शीशा नहीं होता सिर फट जाता और हम मर जाते... काफिले पर पत्थर से हमले पर बोलीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले को लेकर विवाद सामने आया है. प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर जूते और कीचड़ फेंके. घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. जानिए पूरा मामला, प्रदर्शन की वजह और प्रशासन की प्रतिक्रिया से जुड़ी अहम जानकारी.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 09, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:00 PM IST
शीशा नहीं होता सिर फट जाता और हम मर जाते... काफिले पर पत्थर से हमले पर बोलीं ममता बनर्जी
Image Credit: AI Generated Photo (पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, उग्र प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर और जूते)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुक गई पाकिस्तानी हुकूमत... जिस जनता को बताया था 'भारत का एजेंट', अब टेक दिए घुटने
2
3
4
5