'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, एजेंसियों को बताया सरकार की गुलाम

Mamata banerjee in delhi: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर भड़की हैं. उनका कहना था कि वह चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन जा रही हैं, जहां बंगाल से आए लोगों से मिलेंगी और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी लेंगी. ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं.

हमारे साथ ब्लैक कार्पेट जैसा व्यवहार

उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल आते हैं, तो राज्य सरकार उनका स्वागत रेड कार्पेट से करती है. लेकिन जब बंगाल के लोग या उनके जनप्रतिनिधि दिल्ली आते हैं, तो उनके साथ ब्लैक कार्पेट जैसा व्यवहार किया जाता है. ममता ने इसे अपमानजनक और पक्षपातपूर्ण बताया है. उनका कहना था कि यह केवल सम्मान की बात नहीं बल्कि लोकतंत्र और समान व्यवहार का मसला है.

ममता ने आगे कहा कि वह इस असमान व्यवहार और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएंगी. उन्होंने केंद्र और दिल्ली प्रशासन से बंगाल के लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार की मांग की है. ममता का यह दौरा बंगाल से आए लोगों के हक और सुरक्षा की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई विस्फोट दिल्ली में होता है, तो दिल्ली पुलिस कहां रहती है. जब वे खुद यहां आती हैं, तो दिल्ली डर जाती है. ममता ने यह भी कहा कि यदि वे चाहतीं तो सैकड़ों हजारों लोगों को ला सकती थीं, लेकिन उन्होंने केवल 50 ऐसे लोगों को यहां लाया जो SIR में मृत दिखाए गए थे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब भी सामंती प्रणाली चल रही है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है.

टीएमसी ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा और अपनी मांगें रखेगा. वे चुनाव आयोग से तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि अब तक उनके बार-बार किए गए प्रतिनिधित्व को अनसुना किया गया है. ममता का यह दौरा प्रभावित परिवारों के अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

