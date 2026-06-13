Saayoni Ghosh Removed as TMC Youth Congress President: पार्टी से विद्रोह करने वाले नेताओं पर टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है. उन्होंने शनिवार देर शाम सायोनी घोष को टीएमसी यूथ काग्रेंस के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया. उनकी जगह पर अब पार्टी के दूसरे नेता अर्नब बनर्जी को यह जिम्मेदारी दी गई है.
बताते चलें कि सायोनी घोष (Saayoni Ghosh) बंगाली अभिनेत्री और गायिका रही हैं. पश्चिम बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में वे एक चर्चित नाम रही हैं. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कहने पर उन्होंने 2021 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा. इसके बाद उन्हें टीएमसी की युवा शाखा (Youth Wing) का अध्यक्ष बनाया गया. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया, जिसमें वे जीतकर सांसद बनीं.
सायोनी घोष का राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन कई विवादों से जुड़ा रहा है. वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान उनका एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा था. लोगों ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए थे. उस मामले में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी दर्ज की गई थीं. हालांकि, बाद में सायोनी घोष ने सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था.
अब पश्चिम बंगाल के हालिया असेंबली चुनावों में हार के बाद से पार्टी में भगदड़ मची है. विधायकों के बाद पार्टी के अधिकतर सांसदों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर नया गुट बना लिया. सायोनी घोष भी बागी सांसदों के गुट में शामिल बताई जाती हैं. इसे ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए खासा झटका बताया जा रहा है. जिसके ममता बनर्जी ने अब उन्हें टीएमसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने का फरमान जारी कर दिया है.