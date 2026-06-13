अब पश्चिम बंगाल के हालिया असेंबली चुनावों में हार के बाद से पार्टी में भगदड़ मची है. विधायकों के बाद पार्टी के अधिकतर सांसदों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर नया गुट बना लिया. सायोनी घोष भी बागी सांसदों के गुट में शामिल बताई जाती हैं. इसे ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए खासा झटका बताया जा रहा है. जिसके ममता बनर्जी ने अब उन्हें टीएमसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने का फरमान जारी कर दिया है.