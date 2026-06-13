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पार्टी से विद्रोह पर ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन, सायोनी घोष को TMC यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त, इन्हें दी जिम्मेदारी

Mamata Banerjee Action Against Saayoni Ghosh: टीएमसी की विद्रोही नेता सायोनी घोष के खिलाफ पार्टी मुखिया ममता बनर्जी ने अब बड़ा एक्शन लिया है. उन्हें टीएमसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया है. सायोनी घोष ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की करीबी नेता रही हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:04 PM IST
पार्टी से विद्रोह पर ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन, सायोनी घोष को TMC यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त, इन्हें दी जिम्मेदारी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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