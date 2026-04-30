मानिकतला के बाद भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता बनर्जी तो भड़क गई BJP; काउंटिंग से पहले बिगड़े हालात

Mamata Banerjee at Bhawanipur Strong Room: कोलकाता के मानिकतला विधानसभा क्षेत्र के बाद भवानीपुर में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया. बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं. इस सीट से ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी मैदान में हैं. ममता के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया.

पुलिस-प्रशासन पर भड़क गए बीजेपी कार्यकर्ता

शुवेंदु अधिकारी के प्रतिनिधि और वकील सूर्यनील दास इस मुद्दे पर स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग रूम में जाना असंवैधानिक है. उन्हें अंदर जाने की मंजूरी कैसे दी गई. इस मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. बाद में पुलिस ने सख्ती करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए वहां से हटा दिया.

बीजेपी कार्यकर्ता ने जमकर किया प्रदर्शन

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के वाहन का रास्ता रोक दिया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि वाहन में कुछ है. ममता बनर्जी अपने वाहन में कुछ लाई हैं. वाहन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा. विरोध प्रदर्शन और पुलिस की मौजूदगी के बीच बाद में वह सुरक्षित तरीके से वहां से रवाना कर दिया गया.

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#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Chief Minister Mamata Banerjee arrives at the Bhabanipur strong room in Kolkata. pic.twitter.com/29buaqzUCy — ANI (@ANI) April 30, 2026

मतों की लूट होगी तो लड़ेंगे- ममता बनर्जी

रात 12 बजे के बाद ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम वाले परिसर से बाहर निकलीं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. इसकी वजह से वे जांच के लिए यहां पहुंची, लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं जाने दिया गया. उन्होंने कहा कि अगर मतों की लूट होगी तो वे लड़ेंगी और अन्याय के आगे नहीं झुकेंगी.

#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Kolkata: BJP workers block the movement of a TMC vehicle in Bhabanipur assembly constituency. One of them says, "There is something in the vehicle. Mamata Banerjee has brought something in her vehicle. The vehicle will not be allowed to… pic.twitter.com/iuawmsAqY7 — ANI (@ANI) April 30, 2026

मानिकतला में भी हुआ हंगामा

बताते चलें कि भवानीपुर से पहले मानिकतला विधानसभा क्षेत्र में भी स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर ऐसा ही हंगामा हुआ. वहां पर टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे थे. जिसे बीजेपी नेता और उम्मीदवार तपस रॉय ने कोरी बकवास बताया. उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर कोई घुस ही नहीं सकता. उन्होंने टीएमसी नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया. बाद में चुनाव आयोग ने स्थिति पर स्पष्टीकरण जारी किया, जिसके बाद टीएमसी नेताओं ने अपना धरना खत्म कर लिया.

हार से बौखला गई हैं ममता- सौमित्र खान

वहीं मानिकतला में टीएमसी नेताओं के धरने को बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने उनकी बौखलाहट बताया है. उन्होंने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से हार गईं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सफाया निश्चित है. जनता ने टीएमसी को वोट नहीं दिया. आप यह नाटक दो-तीन दिन तक देखेंगे. उन्हें (टीएमसी को) लगता है कि वे किसी भी तरह से ईवीएम पर कब्जा कर लेंगे, जैसा उन्होंने 2021 में किया था. लेकिन जनता और चुनाव आयोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे. उन्हें जनादेश स्वीकार करना ही होगा. ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं और शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है.'