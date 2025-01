मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी... बंगाल पुलिस के बैंड को नहीं मिली राजभवन में एंट्री तो गुस्साईं ममता

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि गणतंत्र दिवस प्रोग्राम के लिए कोलकाता पुलिस के बैंड को शुरुआत में राजभवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी. पारंपरिक जलपान समारोह के लिए शाम 4:29 बजे राजभवन पहुंची बनर्जी को बताया गया कि पुलिस बैंड बाहर इंतजार कर रहा है. पुलिस बैंड इस प्रोग्राम में हर साल अपनी प्रस्तुति देता रहा है.

ममता बनर्जी ने इस पर नाराजगी जताई और प्रश्न किया कि बैंड को क्यों बाहर खड़ा किया गया है. साथ ही कहा कि बैंड का प्रदर्शन इस प्रोग्राम में हमेशा होता है. ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि बैंड को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए. साथ ही धमकी दी कि जब तक उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती वह राजभवन में प्रवेश नहीं करेंगी. मुख्यमंत्री राजभवन के दरवाजे पर पहुंची जहां बैंड खड़ा था. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैंड को अंदर जाने देने की अपील की.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee alleged that the Kolkata Police band was not allowed to perform in Kolkata's Raj Bhavan on the occasion of Republic Day; however, after her intervention, the band was allowed to perform

In visuals, Mamata Banerjee can be seen arguing with… pic.twitter.com/7N92V5CYDx

