वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर फंसी ममता सरकार, एक्शन में गृह मंत्रालय; आज शाम तक मांगी रिपोर्ट

West Bengal: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल में चूक को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है. गृह मंत्रालय ने कार्यक्रम स्थल बदलने, स्वागत में प्रोटोकॉल का पालन न होने और व्यवस्थाओं पर स्पष्टीकरण मांगा है.

 

Mar 08, 2026, 01:20 PM IST
फोटो- X
फोटो- X

President Bengal Event Row: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को रविवार शाम 5 बजे तक पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.

यह मामला दार्जिलिंग जिले में आयोजित नौवें अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान सामने आया. सूत्रो की माने तो आरोप यह भी लगा है कि कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति के लिए बनाए गए वॉशरूम में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. वहीं जिस मार्ग से राष्ट्रपति का काफिला गुजरा, वहां साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि रास्ते में कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ था जिसको लेकर व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं. गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के स्वागत में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न होने, कार्यक्रम स्थल को अंतिम समय में बदलने, मार्ग परिवर्तन और अन्य व्यवस्थाओं में चूक को लेकर रिपोर्ट तलब की है.

दरअसल, सम्मेलन मूल रूप से दार्जिलिंग जिले के फांसिदेवा ब्लॉक के बिधाननगर में प्रस्तावित था. लेकिन राज्य सरकार ने इसे बदलकर सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके बागडोगरा क्षेत्र के गोसाईंपुर में आयोजित किया. सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू करीब 30 किलोमीटर की यात्रा कर बिधाननगर पहुंचीं, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम स्थल बदलने के फैसले पर असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि बिधाननगर का मैदान इतना बड़ा था कि वहां लाखों लोगों की सभा आसानी से हो सकती थी.

 मैं भी खुद को बंगाल की बेटी मानती हूं: मुर्मू 

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्थान परिवर्तन की वजह से संथाल समुदाय के कई लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके जो उनके लिए दुख की बात है. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए. राष्ट्रपति ने कहा कि परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री स्वागत के लिए उपस्थित रहते हैं.

ये भी पढ़ें: BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... CM ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप; PM मोदी ने भी किया पलटवार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसी स्थिति क्यों बनी. उन्होंने भावनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं भी खुद को बंगाल की बेटी मानती हूं और ममता दीदी मेरी छोटी बहन जैसी हैं. मुझे नहीं पता कि वह मुझसे नाराज थीं या नहीं. राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें कार्यक्रम स्थल बदलने और प्रोटोकॉल से जुड़े फैसलों के कारण स्पष्ट करने को कहा गया है.

