भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, अब राज्य के सभी थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal Language Controversy: पश्चिम बंगाल में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है. बीजेपी और TMC एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है. इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि राज्य में जितने भी सिनेमा हॉल और प्रत्येक मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन हैं वहां पर बंगाली फिल्मों के 365 प्राइम टाइम शो/स्क्रीनिंग पूरे साल अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे. 

Aug 13, 2025
Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है. बीजेपी और TMC एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है. इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि राज्य में जितने भी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन हैं वहां पर बंगाली फिल्मों के 365 प्राइम टाइम शो/स्क्रीनिंग पूरे साल अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे. इसमें साल के सभी 365 दिनों के लिए प्रतिदिन कम से कम एक बंगाली शो होगा. 

 

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन 
सरकार ने ये नोटिफिकेशन ऐसे समय पर जारी किया है जब प्रदेश में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है. ऐसे में ममता सरकार ने सिनेमाघरों के साथ-साथ मल्टीप्लेक्स में बंगाली फिल्मों को प्राइम स्लॅाट में प्राथमिकता देने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. प्राइम शो में बंगाली फिल्मों को वरीयता दी जाएगी, प्राइम टाइम शो का मतलब है दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच आयोजित होने वाले शो. बता दें कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री  ‘टॉलीवुड’ लंबे समय से इसकी मांग भी कर रही थी. 

