भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, अब राज्य के सभी थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो

West Bengal Language Controversy: पश्चिम बंगाल में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है. बीजेपी और TMC एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है. इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि राज्य में जितने भी सिनेमा हॉल और प्रत्येक मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन हैं वहां पर बंगाली फिल्मों के 365 प्राइम टाइम शो/स्क्रीनिंग पूरे साल अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे.
Trending Photos
Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है. बीजेपी और TMC एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है. इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि राज्य में जितने भी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन हैं वहां पर बंगाली फिल्मों के 365 प्राइम टाइम शो/स्क्रीनिंग पूरे साल अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे. इसमें साल के सभी 365 दिनों के लिए प्रतिदिन कम से कम एक बंगाली शो होगा.
Government of West Bengal issues notification - "In every Cinema hall, and in all screens (each screen) of every multiplex situated in this State, 365 prime time shows/screenings of Bengali films shall mandatorily be held throughout the year, with at least one Bengali show per… pic.twitter.com/tjcQYcoUa2
— ANI (@ANI) August 13, 2025
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
सरकार ने ये नोटिफिकेशन ऐसे समय पर जारी किया है जब प्रदेश में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है. ऐसे में ममता सरकार ने सिनेमाघरों के साथ-साथ मल्टीप्लेक्स में बंगाली फिल्मों को प्राइम स्लॅाट में प्राथमिकता देने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. प्राइम शो में बंगाली फिल्मों को वरीयता दी जाएगी, प्राइम टाइम शो का मतलब है दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच आयोजित होने वाले शो. बता दें कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ‘टॉलीवुड’ लंबे समय से इसकी मांग भी कर रही थी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.