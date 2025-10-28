चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सोमवार को 527 अफसरों के तबादले किए हैं. सरकार के इस कदम को विपक्षी पार्टियां SIR से जोड़कर देख रही हैं. इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं.
West Bengal Transfer: बिहार के बाद अब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया है. इनमें गुजरात, केरल उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ-साथ पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है. चुनाव आयोग ने ऐलान किया ही थी कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेर बदल कर दिया है. बंगाल सरकार ने सोमवार को 527 आईएएस (IAS) और डब्ल्यूबीसीएस (WBCS) अधिकारियों का तबादला किया गया है.
राज्य सचिवालय के एक सीनियर अफसर के मुताबिक इन तबादलों में ओएसडी (OSD), डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी, जिलाधीश (DM), एडिशनल डीएम, एसडीओ और बीडीओ तक शामिल हैं. हालांकि लिस्ट सोमवार को जारी हुई लेकिन तबादले की अधिसूचना 24 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई थी.
जिन जिलाधिकारियों का तबादला हुआ है उनमें उत्तर 24 परगना, हुगली, दक्षिण दिनाजपुर, कालिम्पोंग, पश्चिम मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झारग्राम और पूर्व मिदनापुर के डीएम शामिल हैं. इसके अलावा कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर धवल जैन, राज्य स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव यूआर इस्माइल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजू मिश्रा और वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी शशांक सेठी के तबादले भी किए गए हैं.
इस फेरबदल के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि यह तबादला SIR प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश है. भाजपा नेता सजाल घोष ने कहा,'टीएमसी को पता है कि अगर SIR लागू हो गया तो वे सत्ता में नहीं रह पाएंगे और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये तबादले उसी के लिए किए गए हैं.'
वहीं टीएमसी (TMC) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक रूटीन (सामान्य) तबादला है. टीएमसी प्रवक्ता देबांशु भट्टाचार्य ने कहा,'2019, 2021 और 2024 में भी केंद्र सरकार ने चुनावों से पहले कई अफसरों का तबादला किया था लेकिन चुनाव अधिकारी बदलने से चुनाव नहीं जीते जाते. टीएमसी जनता की ताकत पर चुनाव जीतती है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे इसे मुद्दा बना रहे हैं.'
