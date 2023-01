West Bengal Test Paper Controversy: इस राज्य की परीक्षा में छात्रों से नक्शे पर ‘आजाद कश्मीर’ को चिह्नित करने के लिए कहा गया, मच गया सियासी बवाल

West Bengal Question Paper Row: पश्चिम बंगाल में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र से जुड़ा एक चित्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, जिसमें छात्रों से नक्शे पर ‘आजाद कश्मीर’ (Azad Kashmie) को चिह्नित करने के लिए कहा गया है.

ममता सरकार की जिहादी साजिश: BJP

विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जहां इसे एक ‘जिहादी साजिश’ करार दिया है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसे एक गलती बताते हुए स्पष्ट किया है कि वह इसका समर्थन नहीं करती है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे-सीधे ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर निशाना साधा है.

1.1 The #MamataGovt is a supporter of the separatist forces

Check the Marked Section of History Question Paper on page 132 in Madhyamik Test Paper 2023. Students have been asked to identify the part of Pakistan occupied Kashmir as Azad Kashmir. pic.twitter.com/1c2npeR0Um

— Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) January 17, 2023